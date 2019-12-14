يصدر قريباً "الدخان واللهب.. عن الإبداع والاضطراب النفسي"

يصدر قريبا كتاب "الدخان واللهب.. عن الإبداع والاضطراب النفسى" لـ الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة السابق، عن دار العين للنشر والإبداع.



عنوان الكتاب مستلهم من إشارات وردت فى كتاب ميشيل فوكو عن تاريخ الجنون استعرض فيها جهود طبيب وعالم أعصاب بريطانى هو توماس ويليس كان يعيش خلال القرن السابع عشر، وكان يشبه الاكتئاب بالدخان والهوس بالنار، فالاكتئاب يهبط على الروح فيخنقها كالدخان أما الهوس فيطلق طاقاتها أحيانا على نحو يتجاوز الحدود.



ويشمل الكتاب ستة فصول، الفصل الأول تاريخى فلسفى، تم خلاله استعراض تاريخ الاهتمام بالأمراض النفسية المرتبطة بموضوع الكتاب منذ أفلاطون وأرسطو وغيرهما وحتى الآن، والفصل الثانى بعنوان "الكلب الأسود" وهو المجاز الذى كان الزعيم البريطانى ونستون تشرشل يستخدمه للإشارة إلى الاكتئاب، حيث كان يشبهه بالكلب الذى ينهش القلب والجسد، مع استعراض لأهم أعراض الاكتئاب والهوس وعلاقتها بالإبداع. والفصل الثالث عن الكحوليات والمخدرات والانتحار وارتباطاتها بالاضطرابات النفسية والإبداع أيضا، والفصل الرابع هو جوهر الكتاب وأساسه ويقوم بالتتبع لعمليات الإبداع عند فان جوخ خاصة، وتطور حالاته المرضية وأعراضها ودورها فى كثير من لوحاته ووخطاباته، والفصل الخامس عن حالات الفصام وشبه الفصام وعلاقتها بالإبداع، ويستعرض الفصل السادس بعض حالات المبدعين الذين أصابتهم هذه الاضطرابات، ومنهم "شومان" فى الموسيقى وفرجينيا وولف وهمنجواى ووليم ستايرون فى الأدب وحالات أخرى ثم خلاصة للكتاب.