يصدر قريباً سيرة الكاتبة الأمريكية تونى موريسون

يصدر قريباً عن دار المدى سيرة الكاتبة الأمريكية تونى موريسون التى رحلت مؤخراً، من تأليف الكاتبة الصحفية بربارا كريمر، ومن ترجمة لطفية الدليمى.



ونشر متعب الشميرى على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر غلافين أحدهما للكتاب بلغة الإنجليزية والآخر للترجمة العربية.



رحلت الكاتبة الأمريكية الحاصلة على جائزة نوبل فى الآداب فى 6 أغسطس عن عمر ناهز الـ 88 من العمر ، حيث ولدت فى أوهايو فى 18 فبراير 1931، وفازت بجائزة نوبل فى الأدب عام 1993 ، وجائزة بوليتزر عن روايتها محبوبة، ومن رواياتها الأخرى أكثر العيون زرقة، نشيد سليمان، صولا، وطفل القطران. تُرجمت أعمالها إلى مختلف لغات العالم، ومن بينها العربية، ورحلت اليوم عن 88 عاما.



وقد كرمها الرئيس الأمريكى أوباما فى عام 2012، ولها عدد من الروايات التى تحولت إلى أعمال سينمائية ناجحة فيما بعد، وترجمت أعمال إلى العديد من اللغات حول العالم من بينها اللغة العربية.