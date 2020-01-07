يصدر قريباً كتاب «ركن» تحفة فنية من الخواطر والأشعار

يصدر عن دار دريم بن لمعرض القاهرة للكتاب كتاب «ركن»، وهو كتاب يجتمع فيه مجموعة من المؤلفين والشعراء ليقدموا تحفة فنية إبداعية من الخواطر والأشعار.

وتعد هذه تجربة فريدة من نوعها، أن يشترك مجموعة من الشعراء وكتاب الخواطر في إصدار كتاب مجمع يحوي إبداعهم وهم كل من ناصر عطية عبدالنور، وميرفت حمدي سالم، وشيماء فتحي أمين، وباسنت مدحت، وإسراء عصام، وهيام النحال، وحبيبة كامل الخطيب، وإيمان السيد محمد، ومصطفى طه حسين أحمد، وشيماء على، وياسمين سامي، وأمل عباس محمد، وأمنية محمد عبدالفتاح، وحياة مصطفي كامل، وإسراء عاطف، وعلياء والي، وميرنا وليد، وكريمة عبدالعزيز، وإيمان حجاج، وفاتن أمين، وخلود جمال.