يصدر قريباً كتاب "يوما أو بعض يوم" للكاتب محمد سلماوى

كشف الكاتب الكبير محمد سلماوى، عن انتهائه من الجزء الثانى من مذكراته "يوما أو بعض يوم"، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يصدر الكتاب قريبا عن دار الكرمة للنشر والتوزيع.

وأضاف "سلماوى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجزء الثانى من مذكراته يتعرض لفترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وفترة الثورة ودور محمد سلماوى فيها، سواء في 25 يناير أو في 30 يونيو، سواء من خلال مواقفه الشخصية أو من خلال رئاسته اتحاد كتاب مصر، وينتهى بكتابة الدستور.

يذكر أن الجزء الأول من مذكرات "يوما أو بعض يوم" صدرت فى نهاية عام 2017، عن دار الكرمة، ونفدت منها عدة طبعات حتى الآن، والجزء الأول يبدأ من انتهاء الحرب العالمية الثانية، وحتى اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتحوى المذكرات على أكثر من 150 صورة من أرشيفه الشخصى والعائلى، والتي تجسد لوحة حية لمصر من بعد الحرب العالمية الثانية، وحتى مقتل السادات، تُنشر لأول مرة، وكأنها سيرة فوتوغرافية موازية لسرد الأحداث.