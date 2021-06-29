يصدر قريبا رواية جديدة تحت عنوان "جدار برلين" للروائي إبراهيم سعيد زويل

تصدر قريبا، رواية جديدة تحت عنوان "جدار برلين" للروائى إبراهيم سعيد زويل، وستتوفر الرواية خلال معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 52...

المقرر إقامته خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس، تحت شعار "فى القراءة حياة"

وهى رواية تدور أحداثها فى إطار دراما عن الصداقة والعشق؛ تسبر أغوار النفس والمجتمع فى ثلاثة عشر فصل، ومائتين وثمانين صفحة.

تعد الرواية الثانية للكاتب إبراهيم سعيد زويل بعد رواية صوفيا رياح الشمال، والتى صدرت عام 2017 عن دار غراب للنشر والتوزيع.

ولد إبراهيم زويل بمدينة الإسكندرية، ودرس تاريخ وأدب اللغة الإسبانية بكلية الألسن جامعة عين شمس. قام بالتدريس فى معهد دراسات البحر المتوسط وكلية الآداب جامعة الإسكندرية، عمل بمجالات السياحة والترجمة لما يناهز عقدين من الزمن، والآن يعمل مدير عمليات بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب.