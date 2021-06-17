يصدر قريبا كتاب "مفاتيح النجاح"، للكاتب حسام سيف النصر

يصدر قريبا عن دار سيف للنشر والتوزيع كتاب "مفاتيح النجاح"، وهو الكتاب الثاني للكاتب حسام سيف النصر بعد إصداره لـ" رحلة المليون"، والمقرر أن يشارك به في الدورة المقبلة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب...

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ووفق بيان الناشر فإن "سيف النصر" سيطرح كتابه قريبا، معبرا عن سعادته بنجاح تجربته الأولى في الكتابة.

يشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للكتاب كانت قد بدأت إجراء التجهيزات الخاصة بالدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب والتى ستنعقد في الفترة من 30 يونيو الجاري حتى 15 يوليو 2021 بأرض المعارض بالتجمع الخامس، وذلك في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.