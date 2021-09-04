يصدر قريبًا الترجمة العربية لرواية "حين يقترب القمر" للروائية الأفغانية نادية هاشمي ترجمة إيمان حزر الله...

وتدور أحداث الرواية بين البطولة والخوف والانتصار، وتصور رحلة سيدة أفغانية شجاعة تُنقذ عائلتها بعد رحلة طويلة ومرهقة.



ونادية هاشمى أفغانية – أمريكية، استطاعت في الرواية رسم صورة حية لواقع الأفغان، وتضحياتهم من أجل الهروب عبر الحدود، والصعاب التى يواجهونها فى البلدان التى يقطعونها سيرا على الأقدام، خائفين منهكين، رغم كل شيء متشبثين بالأمل بحثا عن غد أفضل فى أوروبا.



ويهتم القراء عبر العالم بالتعرف على المجتمع الأفغانى، خاصة بعد الأحداث الكثيرة التي تقع في المنطقة، والتي كان آخرها سيطرة طالبان على مقاليد الحكم مرة أخرى بعد 20 عاما من هزيمتها على يد القوات الأمريكية.

وتعد الروايات التي تدور في المنطقة واحدة من المصادر الأساسية التي يتعرف منها الراغبين في معرفة نظم الحياة في كابول وما حولها من المدن.



ونادية هاشمى كانت لها رواية ناجحة صدرت من قبل كان عنوانها "اللؤلؤة التي كسرت محاراتها".