يصدر قريبًا ترجمة رسائل الكاتب العالمي أرنست همنجواي

تصدر قريبًا الترجمة العربية لـ رسائل الكاتب العالمى أرنست همنجواى، عن دار آفاق للنشر والتوزيع، ترجمة "عبد المقصود عبد الكريم"، وذلك فى جزأين.



وفى الرسائل يقترب القارئ من هيمنجواى الحفيد، الابن والأخ، الزوج والأب، همنجواى الصحفي، الكاتب المبتدئ المولع بصيد الأسماك والعصافير، كل هذه الجوانب وجوانب أخرى له تظهر فى رسائله.



يذكر أن "همينجواي"، كاتب أمريكى يعد من أهم الروائيين وكتاب القصة الأمريكيين، عاش فى الفترة بين 21 يوليو 1899 - 2 يوليو 1961 م.



ومؤخرًا، قدمت الكاتبة مارى ديربورن هى كاتبة أمريكية تخصصت فى كتابت السير الذاتية، كتابًا عن همنجواى، يتناول صفحات غير معروفة للقارئ، منها تأكيدها استعداده الوراثى لمرض الاكتئاب والهوس والانتحار، حيث كتبت تقول: "تلك الأمراض العقلية اكتسبها وراثيا من خلال عائلته وقد تفاقم هذا الإرث من تجاربه فى الحرب العالمية الأولى، وإدمان الكحول وظل يشكو من آلام الدماغ طوال حياته"، ومع ذلك فإنها تحّمل همنجواى مسئولية تضخيم أسطورته منذ البداية حين عاد إلى ميشيجان جندى جريح، ولعب دورًا أشبه "بأبطال السينما" فى المقابلات الصحفية التى كانت تجرى معه وحتى وهو فى طريقه إلى باريس مع هادلى كان يبنى الأساطير على نفسه وبحلول الأربعينيات من القرن العشرين كان يتحدث بانتظام عن حكايات طويلة عن بطولاته فى الحرب التى بالغ بها كثيرا، أو كان يكذب فى بعض ما كان يقوله عنها.