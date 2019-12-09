يصدر قريبًا رواية «الحنين إلى الماضي» للكاتبة شيماء حسن

تصدر قريبًا عن دار حرف للنشر والتوزيع رواية «الحنين إلى الماضي» للكاتبة شيماء حسن، والتي تشارك ضمن إصدارات الدار في معرض الكتاب المقبل 2020.

تقول الكاتبة: «إن الرواية قد تتشابه بعض أحداثها مع أحداث حدثت لأي واحدٍ منا، لكنها في النهاية تعبّر عن واقع ملموس يجسد معاني التضحية بأسمى أشكالها».

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أن بطلة الرواية «ريناد» التي عانت معاناة شديدة، وضحّت بحبها الطاهر العفيف من أجل عادات وتقاليد بائدة، ثم من أجل أبنائها، ثم من أجل أشياء كثيرة.