يصدر للدكتور رفعت سيد أحمد (موسوعة الداعشيون في مصر 1928-2018)

بعد بحث وتوثيق لأكثر من خمس سنوات يصدر للدكتور رفعت سيد أحمد خلال أيام من بيروت (موسوعة الداعشيون في مصر 1928-2018: التحقيقات السرية مع الاخوان وتنظيمات العنف الديني:تسعون عاما من العنف ضد الدين والوطن)...

تنقسم الموسوعة إلى 4 أقسام توزع على 5 مجلدات تغطي بالمعلومات الصحيحة والوثائق المعتمدة والدراسة الموضوعية الهادئة خريطة العنف الديني والاستخدام المغرض للإسلام في لعبة الأمم والسياسة في مصر منذ نشأة جماعة الإخوان في مصر وتنظيمها السري (1928) وغيرها من تنظيمات العنف باسم الدين، مرورا بصراعات وإرهاب هذة التنظيمات في عصر عبدالناصر والسادات ومبارك وانتهاء بعصر الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال التحقيقات السرية والقضائية معها.

الموسوعة تقترب من 3 آلاف صفحة، وهي الآن في اللحظات الاخيرة للصدور والمتوقع له شهر أبريل 2021.

ويقول المؤلف إنه يعتبر إعداده لهذة (الموسوعة) بمثابة واجب وطني وقومي عليه تحاه بلده وأمته والأجيال القادمة من شباب الامة وأنه يرجو أن تكون هذة (الموسوعة) بمثابة لبنة أولى في بنيان المقاومة ضد الدواعش القدامى والجدد في بلادنا الذين شوهوا الإسلام وسرقوا رسالته السامية ومزقوا الوطن مبعدين إياه عن المواجهة الحقيقية الواجبة ضد أعداء الأمة وليس بين أبناء الأمة.

​