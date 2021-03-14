“روبوتات نهاية العالم”، رواية جديدة للكاتب غابرييل بانون

صدر حديثا ضمن منشورات (لاكروازي دي شومان)، رواية جديدة للكاتب غابرييل بانون تحت عنوان “روبوتات نهاية العالم” (Les Robots de l’Apocalypse)...

وتغوص هذه الرواية الجيوسياسية، التي تقع في 286 صفحة، من الصفحة الأولى إلى الأخيرة في كواليس القوة ما بين الولايات المتحدة وروسيا والصين. وتحكي هذه الرواية، الأولى من نوعها في المغرب، قصة خيالية ببعض الشخصيات التي نسجتها مخيلة الكاتب، بناء على التوقعات التي تسمح بها الدراسات الجيوسياسية.

وتعكس الرواية التوجس من حرب نووية محتملة، في ظل التوترات التي تشهدها الساحة الدولية اليوم، من خلال تسليط الضوء على “تراجع واضح للولايات المتحدة، وصعود قوي للصين، وطموحات روسيا بالعودة، وما يخلقه هذا الأمر من توترات”.

وفي هذا السياق، يأخذ الكاتب القارئ وراء كواليس القوة ، ويجعله يختبر تردد ومزاج القادة السياسيين في البيت الأبيض، الكرملين، وفي مدينة بكين المحرمة الجديدة، من خلال متابعة تحقيق دولي حول هجوم إرهابي بواشنطن، والذي سينتهي بانفجار نووي.

يشار إلى أن غابرييل بانون، المستشار الاقتصادي لعدد من رؤساء الدول، عمل منذ بداية عملية السلام في الشرق الأوسط إلى جانب الرئيس ياسر عرفات (1994-2004). كما أن بانون خبير اقتصادي ومُعلق في الإذاعة والتلفزيون، ومحاضر ومستشار دولي.

وتم انتخابه أفضل خبير جيوسياسي للعام 2013، من قبل لجنة من الصحفيين المتخصصين في جنيف.