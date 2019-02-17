إصدار نسخة باللغة الإنجليزية من كتاب "قصتى"

أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى وحاكم دبى، عن إصدار نسخة باللغة الإنجليزية من كتابه الأخير "قصتى"، والذى يرصد فيه 50 قصة فى 50 عاما قضاها الشيخ محمد بن راشد فى خدمة الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن راشد، تعليقًا على إصدار كتاب "قصتى" باللغة الإنجليزية، "يمثل الكتاب 50 عاما من ذكريات خدمة بلدى، جئنا من بدايات متواضعة لكن لدينا تطلعات كبيرة ونبيلة، وأشارك رحلتنا من الماضى إلى المستقبل فى هذا الكتاب".

وبدأت المكتبات العامة فى دبى والإمارات فى طرح النسخة الإنجليزية من كتاب "قصتى" أمام الجمهور، وسط إقبال من الأجانب المقيمين فى الإمارات على شراء الكتاب الجديد.

يذكر أن كتاب قصتى للشيخ محمد بن راشد، يدور حول سيرته الذاتية على مدار 50 عاما، فى شئون الحكم بالإمارات، حيث احتفل نهاية العام الماضى، بمناسبة مرور 50 عاما على توليه أول منصب داخل الإمارات.