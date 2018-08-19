صدور العدد الجديد من مجلة "إبداع" عن الهيئة العامة للكتاب

ينفرد العدد الجديد من مجلة "إبداع" بفصلين من السيرة الذاتية للكاتب والناقد السينمائي الكبير والراحل مؤخرًا أحمد يوسف، كما يضم العدد، الصادر حديثًا عن الهيئة العامة للكتاب، مجموعة من النصوص القصصية والشعرية والترجمات والدراسات النقدية والكتابات مفتوحة التصنيف في مختلف مجالات الثقافة والفنون.

ويقدم العدد حوارًا أجراه المؤرخ والشاعر الأسترالي باري هيل مع شاعر كوريا الكبير كو أون بترجمة الشاعر والمترجم المصري عماد أبو صالح الذي قدم للحوار بسرد لمعاناة أون بعدما اتهمته شاعرة بالتحرش عبر قصيدة وصفها عماد بالـ"متواضعة"، وما آل إليه حال الفنان الكبير وهو في الثمانين من العمر.

وفي باب الترجمة أيضًا اختار لكم الشاعر والمترجم المصري أحمد شافعي حوارًا أجرته "باريس ريفيو" مع الشاعر الأمريكي تشارلز سيميك، والذي يصفه شافعي في مقدمته بـ"أكثر الشعراء الأمريكيين من جيله شهرة في اللغة العربية"، وهو الحوار رقم 90 من سلسلة "الشعر" في "باريس ريفيو".

ومن مفاجآت العدد الجديد موضوع كتبه الفنان الكبير عادل السيوي بعنوان "أجمل ست دقائق في تاريخ السينما"، ويضم كذلك نصوصًا قصصية وشعرية لأنيس الرافعي ومحمد الفخراني وإيناس العباسي ودُنى غالي وجمال القصاص وإيمان السباعي وغيرهم.

وقدم الصفحة الأخيرة لهذا العدد الكاتب الناقد الفني الكبير سمير غريب، يطالع القارئ دراسات نقدية لعدد من الكتب، منها دراسة لطارق النعمان بعنوان "الناقد وأشباح الشاعر"، حول كتاب جابر عصفور: "أمل دنقل.. ذكريات ومقالات وصور"، ويقرأ بهاء عبد المجيد مجموعة مي التلمساني "عين سحرية".

وفي باب الكتابة المفتوحة كتبت نسمة تليمة من وحي علاقتها بعمها المفكر والناقد الكبير عبد المنعم تليمة، بينما يقدم العدد موضوعين يحتفيان بالراحلين ميشيل المصري ولويس جريس.. رسام هذا العدد الفنان الكبير سامي البلشي، وصممه داخليا وخارجيا الفنان سامح الكاشف.