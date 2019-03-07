صدور ديوان "سلام مؤقت"، للشاعر أمين حدّاد

أصدرت دار الشروق ديوان "سلام مؤقت"، للشاعر أمين حدّاد، بغلاف رسمه الفنان سمير فؤاد.

ينقسم الديوان إلى جزأين، الأول بعنوان "زمن المرّ"، ويضم 32 قصيدة، والجزء الثاني بعنوان "الإنكار مش هيفيدك"، ويضم 17 قصيدة.

أمين حداد هو شاعر مصري، ولد في القاهرة عام 1958، وتخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1981، وصدرت له قبل هذا الديوان 7 دواوين أخرى، كان آخرها "الوقت سرقنا" عام 2016، والذي فاز بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2017 لأمين حداد أغانٍ أدتها فرقة "إسكندريلا"، قبل وبعد ثورة يناير، كما حصل الشاعر على جائزة "كفافيس" في الأدب لعام 2011.