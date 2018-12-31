صدر حديثا كتاب "أخبار سارّة " للكاتبة سارة هجرس

أصدرت دار نهضة مصر للنشر كتاب "أخبار سارّة " للكاتبة سارة هجرس والذي يعد كتابها الأول، وتنظم الدار حفل توقيع للكتاب الجديد يوم الأحد 6 يناير الساعة السابعة مسًاء بمكتبة "ألف" بالميرغني.



"أخبار سارّة" كتاب اجتماعي ساخر تخاطب سارة من خلاله الأمهات والفتيات المقبلات على الزواج، بأسلوبها الذي يعتمد على إظهار المفارقات الكوميدية في تصرفتنا اليومية، ومعاناة الأمهات في تربية الأطفال والتجاوب مع حواراتهم العجيبة.



وتبدأ سارة الكتاب بقولها: "سُئلت امرأة حكيمة: من أحب أبنائك إليك؟ قالت: النائم حتى يستيقظ، والشبعان حتى يجوع، واللي في المدرسة حتى يعود، واللي ماعندوش هوم وورك ولو كذبًا"، في تحوير مضحك للحكمة العربية القديمة.



وتقدم نفسها في مقدمة الكتاب: "أنا سارة.. ست مصرية أربعينية، متزوجة وأعول، وعندي طفلان، بشتغل كاتبة ساخرة وده بيبقى مربك جدًا لما بيسألوني عن وظيفتي في اجتماع مجلس الآباء في المدرسة، وموسى جوزي بيشتغل "نحات" وده بيقفلها خالص بقى لما يسألوه عن وظيفته في نفس الاجتماع!".



في صفحات الكتاب الـ300 تقسم سارة هجرس مواضيعها بين إرشادات مضحكة للسيدات، وبين حوارات بينها وبين أفراد أسرتها.

من الإرشادات: الفراغ العاطفي المفاجئ وإحساسك الملح إنك محتاجة "احتواء".



ولا الهوا بقى، إنتي كده زي الفل، اشتري مني، إنتي اصلا اختارتي كلمة "احتواء" بالتحديد علشان انتي مش محتاجة أي حاجة خالص وبتلوشي! هو الإنسان ممكن يجيله نقص احتواء إزاي لامؤاخذة؟ بيحس بإيه؟ محدش بيحتاج احتواء، احتواء مش كلمة أصلا! ده لفظ فضفاض كدة لجر الشكل!