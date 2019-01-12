صدر حديثا دورية نجيب محفوظ، تحت عنوان "قضايا الوجود في عالم نجيب محفوظ"

صدر حديثا العدد التاسع من دورية نجيب محفوظ، أحد منشورات المجلس الأعلى للثقافة، تحت عنوان "قضايا الوجود في عالم نجيب محفوظ"، وذلك بعد فترة توقف استمرت أكثر من عام.

وتضم الدورية كلمة افتتاحية يقدمها الدكتور حسين حمودة، رئيس تحرير الدورية، وأستاذ الأدب العربى الحديث بجامعة حلوان. وتضم بابا بعنوان "قضايا الوجود فى عالم نجيب محفوظ" دراسات عدة منها: "فيلسوف الحياة.. كن أنت. لا تأمن التاريخ. وحذار المحسنين!" لبطرق الحلاق، و"المثقف الحائر وقضايا الوجود.. قراءة فى أربع روايات" لحمدى السكوت، "نجيب محفوظ: الباحث عن الحقيقة (العائش فى الحقيقة)" لخالد عاشور".

وباب "نصوص ومقاربات" يضم عددا من القراءات والدراسات حول أديب نوبل منها: "آليات تشييد المكانة والعوامل الممكنة عند نجيب محفوظ" لعبد اللطيف محفوظ، "حدود الرمز الدينى فى الرواية.. قراءة فى أولاد حارتنا" لعبد المنعم شحتة"، "المقاومة فى روايات نجيب محفوظ بلا عنف" للسيد نجم، "صعود النسق وهبوطه فى ثلاثية محفوظ" لوصفى ياسين، "سيمياء الفضاء الروائى والمعمارى فى رحلة ابن فطومة" لزينب العسال.