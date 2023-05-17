البوابة - قراءة كتب الأطفال طريقة رائعة لتقوية علاقتك بأطفالك وتعزيز حبهم للكتب. سواء كنت تتطلع إلى تعريف أطفالك بالكلاسيكيات الخالدة أو استكشاف كتب جديدة معًا ، فهناك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها.

تُعد كتب الأطفال الكلاسيكية طريقة رائعة لبدء عادة القراءة لدى طفلك ، وقد احتفظت الأجيال بهذه القصص المحببة ولا تزال تجذب القراء الصغار اليوم. من مغامرات أليس في بلاد العجائب إلى ، من المؤكد أن هذه الكتب ستغرس حب القراءة في طفلك. لذا احصل على مكان مريح وبعض الوجبات الخفيفة المفضلة ، واستعد لرحلة إلى عوالم الخيال الرائعة هذه مع أطفالك!



10 كتب كلاسيكية خالدة لتقرأها مع أطفالك

فيما يلي عشرة كتب أطفال كلاسيكية يمكن للمرء أن يستمتع بقراءتها مع أطفاله:



1. كتاب الأدغال بقلم روديارد كيبلينج

يتتبع كتاب الأدغال ، الذي تدور أحداثه في الغابة، مغامرات صبي صغير يُدعى ماوكلي حيث يكتشف كيفية العيش بين الحيوانات. ستثير هذه القصة الخالدة اهتمام طفلك بموضوعات الولاء والصداقة والشجاعة.

2. الغابة المسحورة بقلم إنيد بليتون

يعد هذا أول كتاب في سلسلة كتب، المؤلفة البريطانية المشهورة. جو، بيث، وفراني هم أشقاء يكتشفون غابة سحرية مليئة بالحيوانات المتكلمة والمخلوقات المسحورة. يا لها من رحلة سحرية مليئة بالمرح!

3. الحديقة السحرية بقلم فرانسيس هودجسون بورنيت

الحديقة السحرية هي رواية كلاسيكية تحكي قصة ماري لينوكس ، فتاة صغيرة تنتقل إلى إنجلترا من الهند بعد وفاة والديها لتعيش في ملكية عمها. تكتشف ماري حديقة سرية بمساعدة صديقة وتتعلم الشفاء من صدماتها الماضية.

4. مغامرات أليس في بلاد العجائب بقلم لويس كارول

مغامرات أليس في بلاد العجائب هي قصة كلاسيكية مشهورة أسرت خيال القراء لأجيال. تتابع المؤامرة أليس وهي تسقط في حفرة أرنب في عالم غريب وخيالي مليء بالمخلوقات الغريبة والمواقف الغريبة.

5. هايدي بقلم جوانا سبيري

هذه القصة المؤثرة تدور حول هايدي ، فتاة صغيرة تنتقل إلى جبال الألب السويسرية لتعيش مع جدها. إنها قصة عن الصداقة والأسرة وجمال الطبيعة أسرت القراء لأجيال.

6. نساء صغيرات للكاتبة لويز ألكوت

تدور القصة حول أربع شقيقات جو وميج وآمي وبيث ووالدتهن وهن ينتظرن ليلة عيد الميلاد في المنزل بينما والدهم يقاتل في الحرب الأهلية الأمريكية. تروي القصة كيف تكبر الأخوات ، ويجدن الحب ، ويجدن مكانهن في العالم.

7. قصة علاء الدين والمصباح السحري

قصة علاء الدين، شاب فقير. يقابل ذات يوم ساحر ماكر، يطلب منه أن يساعده في العثور على مصباح! ولكن الساحر يحاول أن يتخلص من علاء الدين، لذلك يقوم علاء بأخذ المصباح الذي سرعان ما يكتشف أنه يحقق الأمنيات، ويجد نفسه ثريًا ومتزوجًا من أميرة جميلة.

8. الجميلة والوحش

يتعرض أمير متعجرف إلى لعنة فيتحول الى وحش مرعب حتى يجد الحب الحقيقي. ثم في أحد الأيام يقع صانع ساعات في ورطة فيمسك به الوحش، ثم تأخذ مكانه ابنته الجميلة الجريئة بيل. بمساعدة خدام الوحش المسحورون بالمثل ، بما في ذلك الساعة وإبريق الشاي والشمعدان ، تبدأ بيل في حل لغز لعنة الوحش.

9. علي بابا والأربعين حرامي قصة من التراث

يعمل علي بابا كقاطع خشب فقير، واثناء سيره يراقب سرًا 40 لصًا يخفون غنائمهم في كهف سحري، ويكتشف أن سر فتح الكهف هو قول عبارة "افتح يا سمسم!" بعد أن يذهب اللصوص يستخدم علي بابا العبارة السحرية ، ويسرق الثروات من الكهف ، ويعيش حياة مزدهرة. حتى يجده اللصوص ويحاولوا استعادة أموالهم.

10. بينوكيو كارلو كولودي

حكاية دمية خشبية اسمها "بينوكيو" ابتكرها جيبيتو نجار في فلورنسا. يتمنى أن يكون صبيًا حقيقيًا. تمنح الجنية رغبته من خلال إعادة الدمية ، بينوكيو ، إلى الحياة ، لكنها تخبر بينوكيو أنه يجب عليه إثبات قيمته قبل أن تجعله شابًا بشريًا. كتبت القصة قبل 130 عامًا في 7 يوليو 1881.



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