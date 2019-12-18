120 ألف زائر لمعرض جدة للكتاب خلال أيامه الاولى

تتواصل فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب حيث رصد في نسخته لهذا العام 350 ألف عنوان في شتى أصناف المعرفة لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي.

وقد سجَّل المعرض، منذ انطلاقته، الأربعاء الماضي إلى اليوم، حضور عدد كبير من الزوار، تجاوز 120 ألف زائر من المهتمين بالثقافة والأدب، توافدوا إليه في نسخته الخامسة لشراء ما يلزمهم من الكتب.

ومن المتوقَّع أن تتضاعف في الأيام المقبلة أعداد زوار المعرض الذي يقام بمدينة جدة، منبع ومركز الثقافة والأدب في السعودية، على الرغم من إقامته في فترة حرجة بالنسبة إلى الطلاب والطالبات، كونها تأتي قبل اختبارات منتصف العام الدراسي.

ويتوقع أن يحصد المعرض في نسخته لهذا العام أعدادا كبيرة من الزائرين من مختلف شرائح المجتمع، خاصة وأنه يراعي الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بما ينمي معارفهم ويشجعهم على المزيد من القراءة والإقبال على الكتاب خاصة مع الفعاليات الثرية والمتنوعة التي ينظمها.

ومن أبرز فعاليات المعرض حفلات التوقيع الكتب، حيث تقاسم 200 مؤلف ومؤلفة منصات توقيع الكتب في معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة، لتتويج مؤلفاتهم وتوقيعها، راسمين بتنوع عناوين كتبهم إبداعا نثروه على لوحة ثقافية ألوانها حروف وكلمات وبنات أفكار، مانحين “كتاب جدة” ميزة أخرى لتسجل ضمن ميزات حازها منذ فتح أبوابه قبل أيام معلنا انطلاق الدورة الخامسة منه.

