3 فائزين بجائزة كتارا للمخترعين

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي- كتارا، عن الأسماء الثلاثة الفائزة بجائزة كتارا للمخترعين، في دورتها الأولى 2019، دون تحديد مراكزهم، على أن يتم في مرحلة لاحقة الإعلان عن مراكز الفائزين من الأول وحتى الثالث، وذلك بعد تنفيذ مشاريعهم، خلال مدة تتراوح مابين 6 إلى 9 أشهر، والفائزين هم: الدكتورة سمية على سلطان المعاضيد (نظام لمعرفة معالم كتارا)، الطيب بن تريعة (المتاهه المتغيرة)، غادة مبارك محمد المعاضيد (فنونت- منصة عن بعد).

وكانت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا)، قد أطلقت في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الماضي جائزة كتارا للمخترعين، تحت شعار: «فكر مع كتارا»، والمزمع تنظيمها سنوياً، وذلك في إطار جهود المؤسسة لبحث القوى الفاعلة في المجتمع للتفاعل مع مخرجات الحي الثقافي، إلى جانب دعم وتحفيز المخترعين والمبتكرين والمبدعين وتشجيع الشباب بصفة خاصة على الانخراط في اقتصاد الإبداع.

وقال سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام المؤسسة العامة للحي الثقافي- كتارا، أن جائزة كتارا للمخترعين في دورتها الأولى قد حققت الأهداف المرجوة منها، وسيتم تنظيمها سنوياً للحفاظ على هذا الحراك الذي أحدثته في المجتمع، موضحاً أن الهدف من إطلاق الجائزة، هو التشجيع على تبني اقتصاد الابداع، وتم حصرها في الحي الثقافي دعما للحراك الإبداعي الذي تقدمه كتارا، لذلك تم تحديد مجالات الجائزة في تقديم أفكار مبتكرة تخدم هذا الصرح الثقافي، وتطور مخرجاته للمجتمع في المجالات الثقافية، السياحية، التراثية، والرياضية، ويشمل ذلك الاختراعات والأفكار المبتكرة التي تحافظ على أصول الحي الثقافي من مباني وبنية تحتية، وخدماتية، وتوظف إمكاناتها التوظيف الأمثل، مؤكداً أن جائزة كتارا للمخترعين في دورتها الأولى، وجدت تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، وكانت المشاركات متميزة، ووصل عددها إلى 52 مشاركة.

وتم منح الفائزين هدايا عينية، وبعد تحديد المراكز الثلاثة الأولى سيمنح الفائز الأول مبلغ 100 ألف ريال، والثاني 80 ألف ريال، والثالث 60 ألف ريال

من جانبه قال السيد خالد بن عبد الرحيم السيد المشرف العام على جائزة كتارا للمخترعين، إن تقييم المشاركات في الجائزة، مر بمرحلتين، تمثلت الأولى في مطابقة المشاريع مع شروط الجائزة، والتي تتعلق بمراعاة الصحة والامن والسلامة، وتكاليف المشاريع والمدة الزمنية اللازمة للتنفيذ، وبناء على هذه المعايير تم اختيار أفضل تسعة مشاريع، توزعت بين خمسة فئات رئيسية هي: تكنولوجيا المعلومات، الهندسة، الأمن والسلامة، الاستدامة، مشاريع التجميل والتنسيق، إلى جانب مشاريع أخرى هي عبارة عن أفكار لتنفيذ أنشطة وبرامج إبداعية.

مشيراً إلى أن أصحاب المشاريع المرشحة للفوز بجائزة كتارا للمخترعين، أتيحت لهم الفرصة لتقديم عروض عن مشاريعهم أمام لجنة التقييم التي حددت بدورها المشاريع الثلاثة المتأهلة للفوز بالجائزة، أحدها في مجال التكنلوجيا، والذي هو عبارة عن تطبيق في مجال الفنون، ومشروع دليل سياحي يعرف بالاماكن السياحية داخل الحي الثقافي، وهو مشروع ترفيهي عبارة عن لعبة تستخدم تقنية الليزر.

وأوضح المشرف العام على جائزة كتارا للمخترعين أن المرحلة النهائية للجائزة، تبدأ بعد تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، في مدة تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر، وفي نهاية هذه المرحلة يتم تحديد المراكز الأول والثاني والثالث، ويمنح أصحابها جوائز قيمة في شهر سبتمبر 2020.