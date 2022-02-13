300 لوحة مسمارية مسروقة تعود إلى بغداد استعادت السلطات العراقية من متحف لبناني خاص، أكثر من 300 لوحة مسمارية، وصلت الاثنين إلى بغداد، التي تواصل جهودها لاسترجاع كنوز أثرية، سُرقت ونُهبت خلال الحروب المتتالية التي شهدتها البلاد وهُرّبت إلى الخارج.

300 لوحة مسمارية مسروقة تعود إلى بغداد

الصناديق

وقد وصلت الصناديق الخشبية على من طائرة خاصة إلى بغداد مختومة بالشمع الأحمر، وبداخلها 331 لوحاً مسمارياً وستّة ألواح طينية، كانت في متحف نابو الخاص "شمال لبنان".

وقال ليث مجيد حسين مدير هيئة الآثار والتراث في مؤتمر صحافي إنّ "العراق استعاد اليوم 331 لوحاً مسمارياً".

وشكر حسين تعاون السلطات اللبنانية، وكذلك مدير متحف نابو، الذي كان "متعاوناً جداً في هذا الملف وسهّل عملية الاستعادة".

وكان وفد عراقي تسلّم الأحد هذه الآثار في احتفال رسمي، أقيم في المتحف الوطني في بيروت.

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