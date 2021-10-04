3.5 مليون جنيه استرليني للوحة "الفتاة مع البالون" عرضت دار "كريستيز" للمزادات الجمعة نسخة على لوح مزدوج ("ديبتيك") لعمل فنان الشارع البريطاني الشهير بانكسي "الفتاة مع البالون"، تمهيداً لطرحها في مزاد يقام في لندن في 15 أكتوبر (تشرين الأول). ويظهر هذا اللوح المزدوج الذي أنجزه بانكسي سنة 2005، فتاة صغيرة حاملة بالوناً أحمر على شكل قلب، على خلفية بيضاء. وتُقدر قيمته بسعر يراوح بين 2.5 مليون جنيه استرليني و3.5 ملايين (3,4 ملايين دولار و4,7 ملايين).

3.5 مليون جنيه استرليني للوحة "الفتاة مع البالون"

عمل يحظى بتقدير كبير

وأوضحت المسؤولة عن قسم فنون ما بعد الحرب العالمية الثانية والفن المعاصر في أوروبا في دار "كريستيز" كاثرين أرنولد لوكالة فرانس برس أن صورة الفتاة مع البالون التي ظهرت للمرة الأولى سنة 2002، باتت أشبه بـ "العمل المهيمن" بين أعمال بانكسي كما أنها "تحظى بتقدير كبير".

وقالت "هو ينجح من خلال هذه الصور في إحداث مشاعر وتجسيد جوهر اللحظة وجوّها". وأضافت أرنولد "أظن أننا نسترجع حقاً، بعد 18 شهراً طويلاً من الجائحة، هذا الشعور بالأمل والزخم مع هذه الفتاة التي تطلق الحب إلى العالم من خلال البالون. وهذا ما نحتاج إليه بشدة في هذه اللحظة".

3.5 مليون جنيه استرليني للوحة "الفتاة مع البالون"

"الحب في سلة المهملات"



كذلك تطرح دار "سوذبيز" في لندن نسخة أخرى من رسم بانكسي عينه تحمل عنوان "الحب في سلة المهملات" وأثار تمزّقها الجزئي ذاتيا خلال بيعها سنة 2018 ضجة في العالم أجمع، مجدّدا للبيع في مزاد في 14 أكتوبر (تشرين الأول) في لندن. ويقدّر سعر هذه اللوحة بما بين 4 و6 ملايين جنيه استرليني (بين 5,4 و8,3 ملايين دولار).

وتثير أعمال الفنان البريطاني المتحدر من بريستول والذي يبقي هويّته طيّ الكتمان حماسة المزايدين على الفنون المعاصرة، مع تطرّقه خصوصا إلى قضايا ساخنة، مثل المهاجرين ومعارضة البريكست.

عن دار سوثبيز

دار سوثبي للمزادات هي شركة أمريكية تأسست في بريطانيا (شركة متعددة الجنسيات) ومقرها في مدينة نيويورك . وهي واحدة من أكبر الوسطاء في العالم للفنون الجميلة والزخرفية ، والمجوهرات ، والعقارات ، والمقتنيات . تنقسم عملياتها إلى ثلاثة أقسام: المزاد ، والتمويل ، والتاجر مع الخدمات التي تتراوح من الخدمات الفنية للشركات إلى المبيعات الخاصة.

لديها 80 موقعًا في 40 دولة ولكنها تحافظ على وجود كبير في المملكة المتحدة. عملياتها في المملكة المتحدة برئاسة اللورد دالميني . اعتبارًا من ديسمبر 2011 ، كان لدى الشركة 1713 موظفًا حول العالم. إنها أكبر شركة فنية في العالم ، حيث بلغت مبيعاتها العالمية في عام 2011 5.8 مليار دولار.

تأسست سوثبي في 11 مارس 1744 في لندن وسميت على اسم أحد مؤسسيها ، جون سوثبي . وهي رابع أقدم دار مزادات في العالم تعمل باستمرار بعد Uppsala Auktionskammare ، التي تأسست عام 1731. تأسست الشركة القابضة الأمريكية في أغسطس 1983 في ميشيغان . في يونيو 2006 ، أعيد تأسيس شركة Sotheby's Holdings، Inc. في ولاية ديلاوير وأطلق عليها اسم سوثبي. في يوليو 2016 ، أصبحت شركة التأمين الصينية Taikang Life أكبر مساهم في سوثبي. في يونيو 2019 ، أعلنت سوثبي أنه تم الاستحواذ عليها من قبل رجل الأعمال الفرنسي الإسرائيلي باتريك دراهي بعلاوة سوقية تبلغ 61٪.

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