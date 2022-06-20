40 مليون دولار .. ثمن عنكبوت !! بعد ساعات قليلة على انطلاقة معرض "آرت بازل" للفن المعاصر الذي عقد في سويسرا بين 16 و19 يونيو، حققت صالات العرض الرئيسية مبيعات ضخمة.

40 مليون دولار .. ثمن عنكبوت !!

آرت بازل

شهد معرض "آرت بازل" للفن المعاصر مبيعات ضخمة، في دلالة جديدة على أن سوق الأعمال الفنية في طور استعادة بريق ما قبل جائحة كورونا.

ورغم الحرب في أوكرانيا واضطراب الأسواق، فإن ارتفاع معدل التضخّم شكل عاملاً مشجعاً لهواة الجمع الأثرياء على شراء قطع تصل أسعارها إلى ملايين الدولارات.

وسجلت صالة عرض "هاوزر أند ويرث" السويسرية رقماً قياسياً جديداً إذ باعت عنكبوتاً أنجزته النحاتة الفرنسية الأمريكية لويز بورجوا بأربعين مليون دولار.

كما تضاعفت عمليات البيع التي تمت بمبالغ أقل، إذ بيع عمل للرسام الأرميني أرشيل جوركي مقابل 5,5 مليون دولار بالإضافة إلى لوحة زيتية لفرانسيس بيكابيا بأربعة ملايين دولار. ولامست قيمة مبيعات اليوم الأول الـ 75 مليون دولار.



وباعت صالة ديفيد زفيرنر للعرض من جانبها عملاً للفنان المتخصص في الفنون المرئية فليكس جونزاليز-توريس بـ 12,5 مليون دولار بالإضافة إلى لوحة أنجزتها الفنانة مارلين دوماس المتحدرة من جنوب افريقيا بيعت مقابل 8,5 مليون دولار.

وقال مدير صالة عرض "بايس" الأمريكية مارك غليمشر إنّ "المعرض يحظى بطاقة حيوية إذ يزوره عدد كبير من هواة الجمع لم نرهم منذ مدة طويلة". وباع جليمشر لوحة زيتية للفنانة الأمريكية جوان ميتشيل مقابل 16,5 مليون دولار ووضع منتجات رقمية مستقبلية بصيغة "إن إف تي" تمثل أعمالاً فنية للأمريكي جيف كونز ستُباع الواحدة منها بمليوني دولار، ويحصل الشاري على منحوتة تمثل القمر.

وعلى غرار مبيعات اليخوت والسيارات الفارهة والساعات الفاخرة والمجوهرات، شهدت سوق الأعمال الفنية عام 2021 انتعاشاً بعد الصدمة التي تلقتها جراء الجائحة عام 2020، تزامناً مع انتعاش كبير سُجّل في البورصة السنة الفائتة أدى إلى زيادة ثروات الأغنياء.

وبعدما شهدت انخفاضاً بنسبة 22 بالمائة عام 2020، تعافت سوق الأعمال الفنية بنسبة 29 بالمائة في 2021 ليبلغ حجم مبيعاتها 65,1 مليار دولار، على ما توضح كلير ماك أندرو، وهي معدة تقرير عن سوق الفن لمعرض "آرت بازل".

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