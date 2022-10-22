623 فعالية للأطفال في معرض الشارقة للكتاب في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، سيكون المثقفون حول العالم على موعد مع الدورة الحادية والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار "كلمة للعالم"، بحضور عدد من الكتّاب والمفكرين والمبدعين من 57 دولة، يشاركون في إحياء 1047 فعالية ثقافية متنوعة.

623 فعالية للأطفال في معرض الشارقة للكتاب

1298 دار نشر عربية، و915 دار نشر أجنبية



ويشارك في المعرض 1298 دار نشر عربية، و915 دار نشر أجنبية، لعرض ما يزيد على 1.5 مليون عنوان، على مساحة تصل لأكثر من 18 ألف متر مربع.

ويناقش 33 متحدثاً وناشراً عالمياً في ثماني جلسات رئيسية وحوارية الفرص والتحديات التي تواجه القطاع، ومجموعة من القضايا، من بينها مستقبل النشر الرقمي في العالم العربي، الأسواق الناشئة عالمياً لتسويق الكتب المسموعة، وغيرها من المواضيع.

يضم المعرض العديد من الفعاليات، منها الدورة الثانية من القمة الوطنية للمكتبات، بمشاركة 30 دولة، ومؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات"، ودورة تدريبية للناشرين العرب، تهدف إلى تعريفهم بأفضل الممارسات العالمية المتبعة في قطاع النشر، ويشارك فيها 230 ناشراً.

وخصص المعرض في دورته لهذا العام 623 فعالية للأطفال، تتنوع بين ورش العمل والمسرحيات والعروض الترفيهية والتعليمية، بالإضافة إلى عروض الطبخ الخاصة بالأطفال، يشارك فيها 45 متخصصاً من 14 دولة.

من أبرز العروض:

دانتي وبياتريس

تقدم الممثلة شخصية بياتريس المتكلمة وشخصية دانتي الصامتة في ذات الوقت وفي زي واحد مصنوع يدويًا. وبأحد ذراعيها ستتحكم في شخصية بياتريس وتمكن دانتي كذلك من التحرك والتفاعل مع الجمهور بذراعها الأخرى.

بينوكيو

بينوكيو هو أحد أعظم سفراء الثقافة الإيطالية، وأثناء هذا العرض الجوال ستمنح الممثلة / الاستعراضية الحياة للدمى الخشبية، وتتفاعل مع الجمهور وفقًا لقواعد مسرح الشارع الأوربي الاستعراضي بما يحمله من متعة وإدهاش.

الكاريلون السحري

عرض إيطالي لا مثيل له من وحي الأجواء الحالمة التي تتمتع بها البندقية، يتضمن بيانو متجول وراقصة استعراضية.

شقة لندن

مسرحية ذات طابع كوميدي اجتماعي حافلة بالمشاهد والأحداث المثيرة تدور داخل شقة وتتقاطع مع العديد من القضايا الاجتماعية الراهنة.

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