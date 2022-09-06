700 قطعة أثرية في معرض الأميرة ديانا بمدينة فيغاس بعد أيام من الذكرى الـ 25 لوفاتها في حادث سيارة بباريس، يفتتح معرض جديد في لاس فيغاس، الجمعة الماضي، بعنوان "الأميرة ديانا: معرض تكريم"، للاحتفاء بحياة الأميرة الراحلة، حيث يتيح المعرض لزواره فرصة الاستمتاع بزفاف ملكي خاص.

700 قطعة أثرية في معرض الأميرة ديانا بمدينة فيغاس

مركز ذا شوبس آت كريستالس

يضم المعرض أكثر من 700 قطعة أثرية ملكية أصلية، بما في ذلك فساتين سهرة وأشياء شخصية أخرى، ويقام في مركز ذا شوبس آت كريستالس التجاري المجاور لمنتجع أريا.

700 قطعة أثرية في معرض الأميرة ديانا بمدينة فيغاس

فستان الزفاف

وأحد عوامل الجذب الرئيسية في المعرض نسخة طبق الأصل من فستان زفاف ديانا، والذي صممته الفنانة البلجيكية إيزابيل دي بورشجراف.

وقال ديفيد كوريلي، المنسق والمنتج للمعرض، إن القطاع الخاص بالزفاف في المعرض ألهم المبدعين لتقديم باقات للضيوف لحفلات الزفاف الخاصة بهم داخل غرفة (ويدنج أوف ذا سينشري) "زفاف القرن"، والتي تتضمن حفلاً كاملاً وعشاءً خاصاً بين تذكارات ملكية.

اقرأ أيضاًُ:

13 عرضاً عالمياً ضمن برنامج الخريف في «دبي أوبرا»