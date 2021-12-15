«أبل» تتصدر عرش أكبر شركات العالم في القيمة السوقية بـ 3 تريليونات دولار

اقتربت قيمة «آبل» السوقية من حاجز الثلاثة تريليونات دولار، وسط أداء مذهل على مدى العقد الماضي؛ حوّلها إلى أكبر شركات العالم قيمة.

وسجلت أسهم الشركة تراجعاً أكثر قليلاً من 2% لتغلق على 175.74 دولاراً متخلية عن مكاسبها السابقة، التي قربتها من سعر 182.86 دولاراً اللازم لبلوغ قيمتها السوقية حاجز الثلاثة تريليونات دولار القياسي.

واتجه سهم «آبل» نحو الارتفاع بنسبة 11 % الأسبوع الماضي، موسعا مكاسبه التي تجاوزت 30 % منذ بداية العام مع بقاء المستثمرين على ثقتهم في أن المستهلكين سيواصلون شراء هواتف آيفون وأجهزة ماك بوك وخدمات مثل أبل تي.في وأبل ميوزيك على الرغم من ارتفاع أسعارها.

واستمرت مسيرة «آبل» في الوصول بقيمتها السوقية من تريليوني دولار إلى ثلاثة تريليونات 16 شهراً، حيث تصدرت خلالها مجموعة من شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل ألفابت الشركة الأم لجوجل وأمازون دوت كوم، والتي استفادت من اعتماد الناس والشركات بشدة على التكنولوجيا خلال جائحة كورونا. وبالمقارنة، وصلت أبل من التريليون دولار الأولى إلى التريليونين في غضون عامين

