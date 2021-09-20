IOS15 رسمياً من آبل... ما الجديد!

أطلقت شركة آبل اليوم الأثنين النسخة الجديدة من نظام التشغيل لأجهزة هواتف ابل "آي أو أس 15" (IOS15)، وذلك بعد إعلانها قبل أيام عبر مؤتمر افتراضي عن أحدث النسخ من هواتف آيفون.

في نظام التشغيل "آي أو أس 15" (IOS15) ستنقل الصور إلى تطبيق الصور حيث يمكن مشاهدتها وعرضها هنا كأي مجموعة صور عادية لتندمج وسط الأحداث المختلفة التي تمر بها في حياتك والتي تظهر في iMessages.

في نظام التشغيل "آي أو أس 15" (IOS15) أصبحت الصور التي تحصل عليها عن طريق iMessage بشكل مرتب، ويسهل التنقل والتفاعل.

جاء نظام "آي أو أس 15" (IOS15) بميزات خصوصية معززة عن طريقة وصول التطبيقات إلى كاميرات الهواتف الذكية أو الميكروفونات بالإضافة إلى بيانات مثل الموقع أو الأسماء المسجلة في الهواتف.

في نظام التشغيل "آي أو أس 15" (IOS15) تم إعادة تصميم متصفح سفاري بحيث جعلت شركة آبل علامة التبويب أصغر وفي الأسفل، وذلك يسهل الوصول إليها ، ويعطي المستخدم مساحة أكبر للتصفح، وأيضًأ أصيح المتصفح يوفر إمكانية جمع علامات التبويب أو الصفحات المفتوحة.

أضاف نظام التشغيل "آي أو أس 15" (IOS15) ميزة البحث البصري Visual Look Up حيث تتيح للمستخدم إمكانية الحصول على معلومات أكثر عن الصور والتعرف على الكائنات الموجودة داخلها،وأيضًا بكبسة زر يمكن للمستخدم التعرف أكثر على الكتب أو المعالم الشهيرة أو لوحة فنية على سبيل المثال، وتتوفر الميزة على الجهاز أو عبر الويب.

أضاف نظام التشغيل "آي أو أس 15" (IOS15) ميزة Live Text التي تساعد المستخدم على نسخ المعلومات الموجودة داخل الصور والحصول على الهام منها ، حتى يمكنه نسخ النصوص المكتوبة بخط اليد، وأيضًامن المعلومات التي تتضمنها الصور ويمكن الحصول عليها مثل ل أرقام الهواتف وغيرها وإمكانية إجراء مكالمة مباشرة، وأيضًا توفر الميزة إمكانية نسخ النصوص من الكاميرا مباشرة، ومثال على ذلك نسخ كلمة مرور Wi-Fi المعروضة في أحد المقاهي.

أعاد نظام التشغيل "آي أو أس 15" (IOS15) تصميم التنبيهات والإشعارات، حيث في نظام التشغيل "آي أو أس 15" (IOS15) تظهر صور الأشخاص في التنبيهات ويكون حجم الأيقونة أكبر وهو ما يسهل التعرف على التنبيهات، ويحد من فرصة التشتت ، وأيضًا أضاف ميزة ملخص التنبيهات Notification summary الجديدة، التي تعمل على جمع جميع التنبيهات وعرضها في وقت مناسب أكثر صباحاً أو مساءاً وفقا للألوية اعتماداً على الذكاء الصناعي.

من أبرز مميزات نظام التشغيل "آي أو أس 15" (IOS15) ميزة التركيز Focus، حيث تساعد المستخدم على التركيز وتجنب التشتت، يستطيع من خلالها تحديد أولوية المتابعة .

يعمل نظام التشغيل iOS 15 على منع مزودي خدمة الإنترنت وشركات الإعلانات على عنوان الإنترنت الخاص بك أو تحديد هويتك وتتبعك وذلك عن طريق حجب عناوين"أي بي" (أي أرقام التعريف الخاصة بالأجهزة) لمستخدميها.

حدث نظام التشغيل iOS 15 النسخة المدفوعة من المدفوعة من خدمة التخزين "آي كلاود" لتشمل خدمة تحجب عادات المستخدم في تصفح الإنترنت، حتى من "أبل"، وأيضًا حدث ميزة أخرى من "آي كلاود" ستسمح للمستخدمين بإخفاء عناوين بريدهم الإلكترونية الحقيقية

أضاف نظام التشغيل "آي أو أس 15" (IOS15) ميزة التذكير التي تساعد في تذكير المستخدم في حال نسي السماعات اللاسلكية .