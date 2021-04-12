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«أرامكو» توقع صفقة لبيع حصة في إحدى شركاتها بـ12.4 مليار دولار

منشور 12 نيسان / أبريل 2021 - 06:53
قُبيل إتمام الصفقة مباشرة، ستقوم «أرامكو السعودية» بتأجير لمدة (25) عاماً حقوق استخدام شبكة خطوط أنابيب الزيت الخام المركّز لديها إلى «شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام».
قُبيل إتمام الصفقة مباشرة، ستقوم «أرامكو السعودية» بتأجير لمدة (25) عاماً حقوق استخدام شبكة خطوط أنابيب الزيت الخام المركّز لديها إلى «شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام».
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علماً بأن «أرامكو السعودية» ستظل محتفظة بملكية شبكة خطوط الأنابيب وستظل لها السيطرة التشغيلية عليها.

أعلنت «أرامكو» السعودية عن توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم مع إحدى الشركات التابعة لـ«إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز» يوم 9 أبريل (نيسان) الحالي، لبيع حصة 49 في المائة من الملكية في «شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام» (شركة تابعة مملوكة بالكامل لأرامكو السعودية تم تأسيسها حديثاً) مقابل مبلغ 12.4 مليار دولار أميركي (46.5 مليار ريال سعودي). علماً بأن «أرامكو السعودية» ستظل محتفظة بملكية شبكة خطوط الأنابيب وستظل لها السيطرة التشغيلية عليها.

وقّعت «أرامكو السعودية» صفقة لبيع حصة 49 في المائة من «شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام»، ومن المتوقع إتمام الصفقة في الفترة القريبة القادمة، رهناً باستيفاء الشروط المتعارف عليها لإتمام مثل هذه الصفقات، بما في ذلك ضوابط الاندماج المطلوبة والحصول على الموافقات والتصاريح المتصلة بذلك، علماً بأن «أرامكو السعودية» ستظل محتفظة بملكية شبكة خطوط الأنابيب وستظل لها السيطرة التشغيلية عليها.


وفور إتمام الصفقة ستتسلم «أرامكو» مبلغ 12.4 مليار دولار أميركي (46.5 مليار ريال) نقداً، وسيتم تسجيل حصة المُشتري في «شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام»، بنفس القيمة، كحقوق ملكية غير مسيطرة في قائمة المركز المالي الموحدة لأرامكو السعودية.


وقُبيل إتمام الصفقة مباشرة، ستقوم «أرامكو السعودية» بتأجير لمدة (25) عاماً حقوق استخدام شبكة خطوط أنابيب الزيت الخام المركّز لديها إلى «شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام».

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كلمات دالة:السعوديةأرامكونفط

Via SyndiGate.info


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