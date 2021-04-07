كازاخستان تتجاوز حصتها بأوبك+ في مارس وتنتج 1.475 مليون برميل يوميا

قالت وزارة الطاقة في كازاخستان إن البلد الواقع في وسط آسيا أنتج 1.475 مليون برميل يوميا من النفط في مارس آذار، ما يزيد عن حصته البالغة 1.437 مليون برميل يوميا المتوافق عليها بموجب اتفاق عالمي بين أوبك ومنتجين غير أعضاء في المنظمة.

وأضافت الوزارة أنها ستعوض الإنتاج الزائد في الصيف، حين من المنتظر أن يتوقف إنتاج بعض أكبر حقولها لإجراء أعمال صيانة.