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كازاخستان تتجاوز حصتها بأوبك+ في مارس وتنتج 1.475 مليون برميل يوميا

منشور 07 نيسان / أبريل 2021 - 06:55
كازاخستان تتجاوز حصتها بأوبك+ في مارس وتنتج 1.475 مليون برميل يوميا
أضافت الوزارة أنها ستعوض الإنتاج الزائد في الصيف، حين من المنتظر أن يتوقف إنتاج بعض أكبر حقولها لإجراء أعمال صيانة
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قالت وزارة الطاقة في كازاخستان إن البلد الواقع في وسط آسيا أنتج 1.475 مليون برميل يوميا من النفط في مارس آذار

قالت وزارة الطاقة في كازاخستان إن البلد الواقع في وسط آسيا أنتج 1.475 مليون برميل يوميا من النفط في مارس آذار، ما يزيد عن حصته البالغة 1.437 مليون برميل يوميا المتوافق عليها بموجب اتفاق عالمي بين أوبك ومنتجين غير أعضاء في المنظمة.

وأضافت الوزارة أنها ستعوض الإنتاج الزائد في الصيف، حين من المنتظر أن يتوقف إنتاج بعض أكبر حقولها لإجراء أعمال صيانة.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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