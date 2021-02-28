«المركزي» العماني: قيمة ودائع البنوك التجارية ترتفع بـ 10.8 % في ديسمبر الماضي

ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة عمان في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 10.8 في المائة لتصل إلى 14 ملياراً و441 مليون ريال عماني مقارنة بـ13 ملياراً و31.4 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني، أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع تمثلت في ودائع الأجل وبلغت قيمتها 4 مليارات و828.6 مليون ريال عماني، وودائع التوفير وبلغت قيمتها 5 مليارات و362.7 مليون ريال عماني، وودائع تحت الطلب وبلغت قيمتها 3 مليارات و976.3 مليون ريال عماني.

وأوضحت النشرة، بحسب وكالة الأنباء العمانية السبت، أن القيمة الإجمالية للودائع بلغت 12 ملياراً و4.‏884 مليون ريال عماني و5.‏1556 مليون ريال عماني بالعملات الأجنبية.

وذكرت النشرة أن نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى الودائع بالريال العماني بلغت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 7.9 في المائة في حين بلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى إجمالي الودائع 6.9 في المائة وبلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 108.8 في المائة.

كما بلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع 13.2 في المائة في حين بلغت نسبة القروض بالعملة الأجنبية إلى إجمالي القروض 18.2 في المائة، وبلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات 8.1 في المائة، أما عن نسبة المطلوبات الأجنبية إلى إجمالي المطلوبات فقد بلغت 12.4 في المائة.

وارتفعت نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة إلى جملة الودائع الخاصة إلى 26.8 في المائة، وبلغت نسبة رأس المال والاحتياطات إلى إجمالي الودائع 24.8 في المائة في حين بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان حوالي 4.4 في المائة.