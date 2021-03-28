«تسلا» تواجه اتهامات «عداء العمال»

قضت سلطة أميركية بأن شركة «تسلا» انتهكت قوانين العمل مراراً وتكراراً، بما في ذلك ما تضمنته تغريدة معادية للنقابات نشرها رئيس الشركة إيلون ماسك... بينما تواجه الشركة انتقادات واسعة تتعلق بهدر المياه في مصنعها الجديد بألمانيا.

وقال المجلس الوطني لعلاقات العمل في أميركا في حُكم نُشر مساء يوم الخميس، إن «فصل موظف لقيامه بتدشين حملة من أجل تشكيل نقابة يعد أمراً غير قانوني». وقرر المجلس الوطني لعلاقات العمل أن «تسلا» يجب أن تقوم بتعويض الرجل عن أي خسارة في الدخل وأن تعرض إعادته للعمل.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الهيئة إن على ماسك حذف تغريدة تعود لعام 2018. وقال المجلس الوطني لعلاقات العمل إن ماسك هدّد الموظفين بشكل «غير قانوني» بفقدان «خيارات الأسهم» الخاصة بهم إذا شكّلوا نقابة... ولم يصدر تعليق فوري من ماسك أو من شركة «تسلا» لتصنيع السيارات الكهربائية. وكانت الشركة قد نفت ارتكاب سوء السلوك.

وبالتزامن مع الاتهام الموجّه إلى الشركة، وجّهت رئاسة تحرير برنامج تلفزيوني في القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف) يوم الخميس، دعوة إلى إيلون ماسك، لحضور مقابلة تلفزيونية، وذلك بعد انتقادات وجّهها ماسك إلى البرنامج مساء الأربعاء. ويأتي ذلك في إطار الجدل القائم بشأن مصنع «تسلا» في العاصمة الألمانية، والذي يجري بناؤه ليكون الأول للشركة في أوروبا.

وهناك قضية مثارة أخرى تتعلق بكمية المياه التي سيستهلكها المصنع الجديد في صناعة السيارات الكهربائية، وأيضاً مصنع البطاريات التابع له. وكان أندريه بيلر، رئيس جمعية المياه «شتراوسبرغ - أركنر»، قد قال في البرنامج قبل أكثر من أسبوع: «تمت التضحية بإمداد المياه على طاولة هدايا السياسة الاقتصادية».

وفي المقابل، تنفي الشركة أن حركة الإنتاج في مصنعها ستؤدي إلى قيود على مياه الشرب واستندت في ذلك إلى تقارير خبراء.

ونفى ماسك بشكل شخصي أي مشكلات محتملة تتعلق بالمياه، وقال: «نحن بالأساس لسنا في إقليم جاف للغاية وما كان للأشجار أن تنمو لو لم تكن هناك مياه، وأعني أننا هنا لسنا في الصحراء».

تجدر الإشارة إلى أن «تسلا» كانت قد قدرت كمية المياه التي يمكن أن يستخدمها المصنع في حال استنفاده أقصى طاقته الإنتاجية (500 ألف سيارة) بنحو 1.4 مليون متر مكعب سنوياً، على أقصى تقدير، وذلك قبل تخفيض الكمية بنسبة 30% من خلال تدابير لترشيد الاستهلاك.

وقالت الشركة إن هذا هو الحد الأقصى المقدر للحاجة من المياه في أشد الظروف غير المواتية. ولفتت «تسلا» إلى أن كمية الاستهلاك يمكن أن تكون أدنى بصورة ملحوظة في ظل ظروف التشغيل المعتادة.

وكان ماسك قد غرّد على «تويتر» قبل توجيه دعوة المقابلة إليه، قائلاً: «مدهش... عار عليك يا (زد دي إف إنفو)»، وأشار إلى مدونة انتقدت تغطية إخبارية للقناة شابتها أخطاء مزعومة.