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«تيسلا» تعتزم خفض أسعار سياراتها في الصين

منشور 19 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 07:34
«تيسلا» تستهدف خفض تكاليف إنتاج سياراتها في الصين بالتوسع في استخدام مكونات محلية، وتقليص المكونات المستوردة
شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تيسلا»
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شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تيسلا» تدرس خفض أسعار بيع سياراتها المصنوعة في الصين طراز «موديل 3» بنسبة 20% أو أكثر خلال العام المقبل

قالت مصادر مطلعة، إن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تيسلا» تدرس خفض أسعار بيع سياراتها المصنوعة في الصين طراز «موديل 3» بنسبة 20% أو أكثر خلال العام المقبل، لجذب المزيد من العملاء في ظل تباطؤ أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

وأضافت المصادر أن «تيسلا» تستهدف خفض تكاليف إنتاج سياراتها في الصين بالتوسع في استخدام مكونات محلية، وتقليص المكونات المستوردة.

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Via SyndiGate.info


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