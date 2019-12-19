«تيسلا» تعتزم خفض أسعار سياراتها في الصين

قالت مصادر مطلعة، إن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تيسلا» تدرس خفض أسعار بيع سياراتها المصنوعة في الصين طراز «موديل 3» بنسبة 20% أو أكثر خلال العام المقبل، لجذب المزيد من العملاء في ظل تباطؤ أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

وأضافت المصادر أن «تيسلا» تستهدف خفض تكاليف إنتاج سياراتها في الصين بالتوسع في استخدام مكونات محلية، وتقليص المكونات المستوردة.