«حساب المواطن» يعلن بدء إيداع دعم شهر نوفمبر 2022

أعلن حساب المواطن عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر 2022 للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وأوضح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه الإيداع مستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن لشهر نوفمبر 2022

يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي عن خطوات الاستعلام عن حساب المواطن لشهر نوفمبر الجاري، خاصةً عقب صدور قرار ملكي بتخصيص 8 مليار ريال كأحد أنواع الدعم الإضافي للمستفيدين.

وإليك خطوات الاستعلام برقم الهوية:

في البداية قم بالدخول المباشر عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن.

قم بالضغط على أيقونة «الاستعلام» الموجودة في الواجهة الرئيسية.

أدخل رقم الهوية الخاص بالمستعمل.

كتابة رمز التحقق المرئي.

النقر فوق مربع الاستعلام حتى يظهر أمامك موعد الصرف.

موعد صرف حساب المواطن لشهر نوفمبر 2022

حددت وزارة الموارد البشرية موعد ثابت يتم فيه صرف الدعم، وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف في حالة إذا وافق يوم إجازة رسمية في السعودية.

وهذا يعني أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الـ 60 اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022.

شروط استحقاق الدعم