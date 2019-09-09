«سامسونغ» تبيع مليوني هاتف 5G في 4 أشهر

كشف مسؤول في شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية «سامسونغ إلكترونيكس» عن وصول مبيعات الشركة من الهواتف الذكية المزودة بتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات إلى مليوني جهاز منذ بدء طرحها في مايو الماضي، في حين تتوقع الشركة بيع 4 ملايين جهاز من هذه الفئة بنهاية العام الحالي.

ونقل موقع «سي نت دوت كوم»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، عن جون هي لي، كبير نواب رئيس فريق استراتيجية التكنولوجيا في «سامسونغ» القول: «اليوم هناك أكثر من مليوني عميل في مختلف أنحاء العالم، يمكنهم الاتصال بشبكات الجيل الخامس باستخدام هواتف سامسونغ الذكية من الجيل الخامس.. نتوقع مضاعفة هذا الرقم بنهاية العام».

يذكر أن تكنولوجيا الجيل الخامس، تعتبر نقطة تحول في تكنولوجيا الاتصالات بفضل قدرتها على زيادة سرعة ونطاق تغطية شبكات الاتصالات اللاسلكية بصورة دراماتيكية. ويمكن أن تكون سرعة شبكات الجيل الخامس، ما بين 10 و100 مثل سرعة الجيل الرابع من الشبكات.

وتعتبر شركة «سامسونغ» واحدة من عدد محدود جداً من شركات التكنولوجيا التي أنتجت أكثر من هاتف ذكي بتكنولوجيا الجيل الخامس. وتنتج الشركة حالياً 4 هواتف تستخدم هذه التكنولوجيا وهي «جالاكسي إس 10 فايف جي» و«جالاكسي نوت 10 بلس فايف جي» و«جالاكسي أيه 90 فايف جي» و«جالاكسي فولد فايف جي».