«طيران الإمارات» تعتزم زيادة أسطولها بـ 30% حتى 2025

تخطط طيران الإمارات لرفع حجم أسطولها من الطائرات بنسبة تصل إلى 30% وتوسيع شبكة الوجهات بالشراكة مع فلاي دبي إلى 450 وجهة، حتى عام 2025، وفقاً للسير تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات.

وأوضح كلارك في مقابلة إذاعية، أن طيران الإمارات التي تمر حاليا بمرحلة من الثبات، تمكنت خلال العقدين الماضيين من تحقيق معدل نمو تراوح بين 14 إلى 20%، مشيراً إلى أنه في مرحلة ما ليس هناك خيار سوى الاستقرار بعد أن وصلنا بأسطولنا الحالي إلى جميع الوجهات التي يمكن التحليق إليها والتي تحقق رحلات الشركة عليها أداءً جيداً للغاية.

ويصل إجمالي أسطول الناقلة إلى 268 طائرة كما في سبتمبر 2019.

وقال: إن قرار وقف إنتاج طائرة A380 من قبل ايرباص وما تبعه من تعديلات على طلبيات طيران الإمارات من هذا الطراز، دفع الشركة إلى النظر إلى بدائل أخرى تلبي الخطط الطموحة للناقلة باستلام مجموعة من الطائرات الجديدة تضم طائرات A330NEO وA350 و787 و777X.

وأضاف أنه مع توقع استلام هذه الطائرات الربع الأول من عام 2021، فإن الشركة تواصل تعزيز الأسطول بتسلم المزيد من الطائرات حتى عام 2025، الأمر الذي يعزز من فرص نمو وتوسع الشركة في العديد من المناطق الجديدة لم تصل إليها بعد خاصة في أفريقيا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأميركا الجنوبية.

ولفت إلى أن هذه المرحلة منحت الشركة الفرصة لتحويل الأسطول ليضم طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود والربحية مع الحفاظ على المستوى العالي من المنتجات وتوسيع الشبكة لأكثر من 350 وجهة لطيران الإمارات وربما تصل إلى 450 أو 500 وجهة من خلال الشراكة مع فلاي دبي.