«فيرديكت»: دبي تعتزم لأن تكون أكبر مركز عالمي للشركات الناشئة في التقنية

ذكرت مجلة «فيرديكت» البريطانية أن دبي تطمح لأن تكون أكبر مركز عالمي للشركات الناشئة في قطاع التقنية.

وأضافت المجلة أن دبي تعوّل في تحقيق هذا الهدف على استقطاب أعداد متزايدة ممن وصفتهم بـ«رواد أعمال التقنية».

ونشرت المجلة المتخصصة في شؤون الابتكار والتقنيات الحديثة تقريراً أمس على موقعها الشبكي بعنوان: «دبي تستقطب جيلاً جديداً من «رواد أعمال التقنية»، واستعرضت فيه الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها دبي خلال السنوات الأخيرة كي تحقق طموحها المتمثل في أن تصبح المركز القادم للشركات الناشئة في قطاع التقنية على مستوى العالم.

وكان من أبرز الخطوات التي تطرق إليها التقرير «منطقة 2071»، وهي مبادرة من «مؤسسة دبي المستقبل».