«كيكلاب» تقبل السداد بالعملات المشفرة

بدأت شركة كيكلاب، المملوكة من قبل حكومة دبي، بقبول العملات المشفرة والرقمية خياراً لسداد رسوم الرخص التجارية والتأشيرات، لتوسع الخيارات المتاحة أمام رواد الأعمال حول العالم لتأسيس شركاتهم والتوسع في دولة الإمارات.

ويستطيع عملاء كيكلاب الآن سداد الرسوم بعملات بتكوين وإيثيريوم وتيثر ومجموعة واسعة من العملات الوطنية.

وتعاونت كيكلاب مع مجموعة من الشركاء من قطاعي التقنية في مجال بلوك تشين ورأس المال لتتيح خيار سداد مستقبلياً لقطاع ريادة الأعمال.

وتشكل هذه النقلة نقطة ضوء في مسيرة كيكلاب، كونها أول مؤسسة من نوعها تقبل العملات الرقمية، وتتيح التسجيل بشكل افتراضي بالكامل وعن بعد، حتى باستخدام الهاتف الذكي فقط.

وقال تصور الحق، الرئيس التنفيذي في كيكلاب: «شهدنا اهتماماً متزايداً بالعملات الرقمية مع عدد من عملائنا في قطاعي بلوك تشين والتقنية المالية من ضمن مجتمع كيكلاب.

كان من المحتوم أن نستجيب لتطورات السوق ونبدأ بقبول بيتكوين وإيثيريوم وتيثر. العملات الرقمية هي وسيلة السداد المستقبلية، وقد تعاونت كيكلاب مع شركاء مرموقين في المجال لتحقيق هذه النقلة».

وأضاف: «نحن أول مؤسسة ترخيص مملوكة من قبل الحكومة في دولة الإمارات تقبل السداد بالعملات الرقمية، لكننا بالتأكيد لن نكون الوحيدين. هذه التقنية تتوسع في الشرق الأوسط، وأتطلع لمشاهدة تأثيراتها على سبل مزاولة الأعمال في المستقبل».

وأضاف: «نتواصل مع شركات رائدة في مجال العملات الرقمية لبحث توسعها في دبي. نحتضن مجتمعاً حيوياً من رواد الأعمال والشركات الدولية التي تعمل في مجالات العقود الذكية وبلوك تشين ورأس المال الخاص الذين يعملون جنباً إلى جنب مع شركات ناشئة في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتقنيات الغذاء».