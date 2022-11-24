«نقابة الألبسة» تؤكد حقيقة تخفيضات الجمعة البيضاء في الأردن وتصل إلى 50%

تبدأ تخفيضات الجمعة البيضاء في الأردن اليوم الخميس 24 نوفمبر، وتستمر حتى يوم السبت القادم في عدد من المحلات التجارية، في حين أعلنت محلات تجارية أخرى أنها ستقوم بعرض تخفيضات وخصومات ليوم واحد فقط، وذلك غداً الجمعة 25 نوفمبر 2022.

من جانبه قال نقيب الألبسة والأحذية في الأردن، سلطان علان: "إن تخفيضات الجمعة البيضاء في الأردن ستكون حقيقية، وتتراوح في أغلب المحلات التجارية من 10% إلى 50%".

وأضاف علان في تصريحات صحفية اليوم الخميس، على أنّ أسعار السلع في الأسواق الأردنية أقل نسبياً من أسعار السلع في المتاجر الإلكترونية العالمية.

كما أشار إلى أن بعض السلع ستكون نسبة الخصومات عليها ضئيلة، نظراً لارتفاع تكلفتها على التاجر، حيث يحقق الأخير فيها ربح بسيط للغاية.

وفي نفس الصدد، توقع نقيب الألبسة والأحذية، أن يشهد السوق المحلي حركة شرائية جيدة، تناسباً مع بدء الموسم الشتوي، فضلاً عن قلة الحركة الشرائية التي أثرت على القطاع في الآونة الأخيرة.