«هواوي» تبهر عملائها في السعودية بباقة من أفضل منتجات الجيل الخامس

استعرضت شركة «هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة»، كلاً من راوتر «HUAWEI 5G CPE»، و«HUAWEI 5G Mobile WiFi Pro» و«HUAWEI 5G MobileWiFi»، وذلك خلال فعالية إعلامية حصرية نظمتها الشركة في مدينة الرياض، وحضرتها مجموعة كبيرة من الصحافيين ومشاهير التواصل الاجتماعي، وعدد من المديرين التنفيذيين في الشركة. وحظي ضيوف الفعالية بفرصة مميزة للتعرف على الأجهزة الثلاثة بشكل كامل، فضلاً عن تجريبها عملياً.

وقال بيل يو، نائب الرئيس في شركة «هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة»: «أسهم التزام شركة (هواوي) بجهود البحث والتطوير منذ البداية في تعزيز آفاق التكنولوجيا والاتصال؛ إذ تتسم شركتنا بقدرتها على تحقيق الإنجازات وتطوير قطاع الجيل الخامس حتى في مراحله الأولية؛ حيث بدأنا في استكشاف آفاق تكنولوجيا الجيل الخامس والاستثمار فيها منذ عام 2009، وهذا ما يدفعنا إلى الترحيب بحقبة الجيل الخامس الجديدة، ويجعلنا أكثر استعداداً لها.

كما أننا ملتزمون بتطوير المنظومات الذكية في جميع القطاعات».

ويتسم راوتر «HUAWEI 5G CPE» بقدرته على تقديم تجربة فائقة بالاستفادة من شريحة «Balong 5000» الخاصة بالشركة، والتي تُعتبر أولى شرائح الراوتر متعددة الأوضاع من الجيل الخامس في العالم، بينما يحتوي جهاز «HUAWEI 5G Mobile WiFi Pro» على بطارية ضخمة بسعة 8 آلاف مللي أمبير في الساعة. في حين تضمن مزايا الشحن السريع بسرعة 40 واط، والإجراءات الـ13 الوقائية لإعادة الشحن بعملية آمنة وسريعة.