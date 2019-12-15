«هواوي» تدخل المنطقة الشرقية السعودية من أوسع أبوابها

افتتحت شركة «هواوي تك إنفستمنت» العربية السعودية المحدودة أكبر متاجر «هواوي» للتجربة في المنطقة الشرقية في السعودية.

وتندرج هذه الخطوة في سياق تنفيذ استراتيجية «هواوي» الهادفة لتعزيز حجم استثماراتها في المملكة وتوفير منتجاتها في مواقع أقرب من عملائها الأوفياء. ولهذا سيوفر متجر «تجربة هواوي» الجديد أحدث منتجات الشركة لتلبية احتياجات ومتطلبات المستهلكين.



وفي هذه المناسبة، تحدث بيل يو، نائب رئيس شركة «هواوي تك إنفستمنت» العربية السعودية المحدودة عن افتتاح متجر الشركة الجديد، فأشار إلى أنّه «يسعدنا أن نفتتح اليوم أكبر متجر (تجربة هواوي) في المنطقة الشرقية، وهو ترجمة حية لالتزامنا المتواصل والعميق بالسوق السعودية واهتمامنا الفائق بخدمة المستهلكين في المملكة.

فافتتاح هذا المتجر جاء لتلبية طلب المستهلكين هنا لمزيد من المنتجات الرائدة المبتكرة من (هواوي)، فنحن نعلم أنهم يريدون التعرف أكثر على منتجاتنا الرائدة التي أحدثت موجة كاسحة في السوق العالمية ونافست بقوة على مراكز الصدارة».

وأضاف: «نكثف جهودنا في (هواوي) كي نواصل تزويد مستهلكينا بأفضل تجربة، ويمكّننا متجرنا الجديد في المنطقة الشرقية من توسيع نطاق انتشارنا في المملكة ومنح المستخدمين خدمات أفضل، ولا ريب أننا سنواصل تعزيز نجاحنا وتوسعنا فيها».

وتجدر الإشارة إلى أن متجر «تجربة هواوي» الجديد سيدار بأيدي شباب سعوديين مدربين تدريباً عالياً.