آبل تتيح بطاقة الائتمان عالية التقنية للجميع في الولايات المتحدة

أصبحت بطاقة الائتمان عالية التقنية “Apple Card”، متاحة للجميع في الولايات المتحدة.

تم إطلاق البطاقة في الأصل في أغسطس، ولكن لعدد محدود من المستخدمين فقط.

ويمكن للمهتمين، التقدم بطلب للحصول على بطاقة Apple Card من خلال تطبيق Wallet المثبت مسبقا على جهاز iPhone.

ورغم أن وصول بطاقة التيتانيوم الفعلية سيستغرق بعض الوقت، يمكنك البدء في استخدام البطاقة الافتراضية مباشرة بعد الاشتراك مع Apple Pay.

بالتزامن مع الإطلاق، وسعت شركة آبل أيضا برنامجها النقدي 3 في المائة، والذي يشمل الآن Uber و Uber Eats، وقالت الشركة إنها ستواصل إضافة التجار والتطبيقات الشهيرة “في الأشهر المقبلة”.

Daily Cash هو برنامج استرداد نقدي يمنحك 1٪ عند استخدام البطاقة المادية، و 2٪ عند استخدام Apple Card مع Apple Pay، و 3٪ عند الشراء مباشرة من Apple.

الميزة الرئيسية الأخرى لبطاقة Apple Card هي عدم وجود رسوم، بما في ذلك الرسوم السنوية أو المتأخرة أو الدولية أو أكثر من الحد المسموح به.

تأتي البطاقة أيضا مع تطبيق مصاحب يوفر لك نظرة عامة مفصلة عن عاداتك في الإنفاق.

ولا توجد أي معلومات عن موعد توسيع بطاقة Apple إلى الأسواق الأخرى.