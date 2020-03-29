آبل تجهز "Siri" لإرشادك إلى أعراض “Covid-19”

إذا لم تكن قد سألت جوجل بالفعل – “هل لدي فيروس تاجي أو ما هي أعراض الفيروس التاجي”، فأنت على الأرجح من بين 1٪ من سكان العالم.

ولكن إذا كنت ممن يشعرون بالقلق، فإن مساعد الصوت المحبوب من أبل “Siri” مجهز لإرشادنا خلال التدريبات وإعلامنا بالتدابير التي يمكننا اتخاذها لتجنب الفيروس.

في أعقاب الوباء، تم ترقية Siri لتوفير إرشادات تستند إلى الأعراض للمستخدمين حول فيروسات التاجية الجديدة وتوجيههم أيضا إلى مصادر المعلومات ذات الصلة والمفيدة.

عند الاستفسار، يبدأ المساعد الصوتي بالسؤال عما إذا كان المستخدم يواجه أيا من الأعراض الشائعة المتعلقة بالمرض، مثل الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس.

يتم توجيه أولئك الذين يعانون من حالة صحية خطيرة إلى الاتصال برقم 911 أو لتنزيل تطبيقات الخدمات الصحية عن بعد على متجر التطبيقات.

تركز الوظيفة حاليا على المستخدمين في الولايات المتحدة ويمكنها سرد المعلومات بناءا على المدخلات التي تقدمها خدمة الصحة العامة بالولايات المتحدة ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

مثل أبل، قام عمالقة التكنولوجيا الآخرون مثل Facebook و Microsoft بتحسين خدماتهم عند تقديم معلومات حول الفيروس التاجي.

بينما أضاف Facebook مركز معلومات فيروسات التاجية إلى قمة موجز الأخبار الخاص به، أطلقت Microsoft موارد معلومات مخصصة حوله.