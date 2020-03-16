مؤتمر أبل سيكون على الإنترنت فقط

نظرا لانتشار الفيروس التاجي، أكدت Apple رسميا أن مؤتمر المطورين العالمي السنوي لهذا العام سيكون عبر الإنترنت فقط.

وقال فيل شيلر، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي لشركة آبل في بيان: “يتطلب الوضع الصحي الحالي أن ننشئ تنسيق WWDC 2020 جديدا يقدم برنامجا كاملا مع كلمة رئيسية وجلسات عبر الإنترنت، مما يوفر تجربة تعليمية رائعة لمجتمع المطورين لدينا، في جميع أنحاء العالم، وسنشارك جميع التفاصيل في الأسابيع المقبلة.”

على مدى السنوات القليلة الماضية، تم عقد WWDC في سان خوسيه، بكاليفورنيا، حيث يجتمع مزيج من الصحفيين والمطورين والمحللين تحت سقف واحد لمشاهدة Apple وهي تكشف عن أحدث تطورات برامجها لمنتجات مثل iPhone و iPad و Apple Watch وغيرها.

Apple ليست أول شركة عملاقة للتكنولوجيا تقوم بإلغاء حدثها مسبقا، ففي وقت سابق من هذا الشهر، ألغت Google مؤتمر مطوري I / O لشهر مايو، وفي فبراير، ألغى Facebook أيضا مؤتمر F8 للمطورين، وتم إلغاء كليهما بسبب المخاوف المتزايدة حول COVID-19.

يأتي إلغاء WWDC أيضا بعد بضعة أيام فقط من إصدار إدارة الصحة العامة في سانتا كلارا أمرا إلزاميا يحظر التجمعات من “1000 شخص أو أكثر في غرفة واحدة أو مكان واحد في نفس الوقت”.

على الرغم من أن WWDC لن يُعقد قبل يونيو، فمن الواضح أن Apple لا تريد أن تغامر بجمع الآلاف من الناس من جميع أنحاء العالم في قاعة محاضرات.

كالعادة، لا تزال الشركة ملتزمة بشدة بما يمكن توقعه في مؤتمر هذا العام، لكنها أكدت أنها ستواصل مشاركة معلومات إضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة.