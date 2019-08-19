آبل تعتزم إصدار ساعتها الجديدة من الخزف والتيتانيوم

لا يزال أمامنا بضعة أسابيع من إطلاق منتج Apple الكبير المقبل، لكن المزيد من الأدلة حول التشكيلة الجديدة من الأدوات بدأت تظهر – بما في ذلك Apple Watch.

ستتوفر ساعة Apple Watch القادمة في طبعتين جديدتين، وفقا للصور التي تم الكشف عنها في أحدث إصدار بيتا watchOS، رصدته iHelpBR.

نشرت المدونة صورا من شاشة بدء تشغيل watchOS، والتي تشير إلى أن ساعة Apple Watch التالية ستكون متوفرة في علب من التيتانيوم والخزف.

استخدمت شركة Apple السيراميك في الماضي، وكانت آخر مرة هي Apple Watch Series 3، ولكن هذه ستكون المرة الأولى التي تستخدم فيها الشركة التيتانيوم.

من المرجح أن يكون كلا الخيارين من طرازات Apple Watch Edition ذات الأسعار الأعلى، والتي تستخدم مواد ممتازة.

سيكون ذلك بحد ذاته تغييرا ملحوظا من السلسلة 4 لعام 2018، والتي ألغت إصدار Apple Watch Edition.

تشير لقطات الشاشة أيضا إلى أن الجهاز الجديد سيأتي بحجم أكبر 44 مم، كما هو الحال في طرازات 2018.

لقد جربت Apple مواد مختلفة لـ Apple Watch في الماضي، ومنها نموذج الذهب عيار 18 قيراطا والذي تبلغ تكلفته 10 آلاف دولار.

ورغم أن الشركة قد قامت مؤخرا بتسويق ساعتها الذكية باعتبارها جهازا موجها أكثر من كونه ملحقا للأزياء، إلا أنها لا تزال ترغب بوضوح في جذب الناس الذين يقدرون الساعات الراقية.

أما ساعة Apple Watch من الفولاذ المقاوم للصدأ، فقد يتم استبدالها بالنموذج من التيتانيوم، أو أنها ستستخدم كحل وسط بين ساعة Apple Watch الأساسية من الألومنيوم ونماذج Apple Watch Edition ذات الأسعار الأعلى.

من المتوقع أن تقدم Apple حدثها القادم في 10 سبتمبر.