آبل تعتزم إطلاق تحديث جذري لتصميم كمبيوتر آي ماك المكتبي

تنوي شركة آبل إصدار تحديث جذري لتصميم جهاز كمبيوتر آي ماك المكتبي، مصنوع بالكامل من لوح زجاجي منحني.

كشفت براءة اختراع رسمية تم إيداعها في الولايات المتحدة ونشرت في الأسبوع الماضي، أن شركة التقنية العملاقة آبل بصدد تنفيذ تصميم جديد ثوري لكمبيوتر آي ماك المكتبي.

تم تصميم الكمبيوتر على شكل لوحة زجاجية منحنية مدعومة بركيزة عريضة من الخلف، يمكن استخدامها أيضاً كغطاء للمكونات الكهربائية، إضافة إلى فتحة في المقدمة لإدخال لوحة المفاتيح.

ويتميز الكمبيوتر الجديد أيضاً بمرونته وسهولة نقله من مكان إلى آخر، واحتوائه على جزء علوي وآخر سفلي يتم دمجهما معاً بواسطة جزء انتقالي مصنوع من سطح منحني.

وتم نشر براءة الاختراع هذه من قبل الهيئة الأمريكية لبراءات الاختراع في العام المنصرم، وظهرت على الإنترنت خلال الأسبوع الماضي، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.