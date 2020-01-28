7 تطبيقات ذكية تزيد من إنتاجيتك في العمل في 2020

مع بداية كل عام جديد يضع كل إنسان مجموعة من الأهداف والخطط لتطبيقها في حياته المهنية بهدف التطوير والوصول للأفضل، ولكن أحيانا قد لاتكفي هذه الخطط لتحقيق الأهداف فيصبح الإنسان بحاجة إلى دعم بطرق أخرى، ومن هنا دخلت التكنولوجيا إلى حياتنا المهنية وسهلت الكثير من المهام وساهمت في مزيد من التطور والإنتاجية.





ظهر العديد من التطبيقات على نظامي أندرويد و iOS التي تساهم في زيادة إنتاجية العمل ومن أهمها:

Any.DO

مع تطبيق Any.DO يستطيع الإنسان تذكر ما لديه من مهام، حيث يمكن من خلال التطبيق إضافة التذكيرات و تعيين الفترة الزمنية لإنهائها.

Mint.com

تنظيم الدخل والمصاريف يعتبر مفتاح نجاح لأي شخص، لكن الذاكرة أحيانً قد تخون الشخص ولا يستطيع تذكر ما أنفقه وما لديه من مصاريف. ومن هنا تأتي أهمية تطبيق Mint.com حيث يمكن وصله مع بطاقة الائتمان الشخصية وستقوم بتسجيل كافة النفقات. ويقوم أيضًا بتحليل مدخولك ومصروفك وتعطيك رسماً منظماً يشمل كافة مصاريفك.







Forest- Stay focused

يساعد هذا التطبيق بوضع هاتف المستخدم جانباً لفترة من الزمن والتركيز على ما هو أكثر أهمية، ويمنح المستخدم الشعور في الإنجاز والمسؤولية وكذلك استثمار الوقت بطريقة صحيحة.





Headspace

يساعد التطبيق المستخدم في الحصول على التركيز في حال كان يعاني من أفكار مشتتة مما يؤدي إلى توليد الرضا والراحة لدى المستخدم، وذلك من خلال التأكيد على أهمية التأمل التي تساهم في تحسين صحة المستخدم وعلاقاته وأدائه.





LastPass Password Manager

يساعد هذا التطبيق في حال نسيان كلمات المرور الخاصة وتعدد الحسابات ، حيث يعتبر هذا التطبيق المجاني من أفضل التطبيقات لإدارة كلمات المرور. التطبيق متاح على شكل إضافة للمتصفحات التالية: إنترنت إكسبلورر، موزيلا فايرفوكس، جوجل كروم، سفاري، أوبرا وماكسثون. أيضا التطبيق متوفر على شكل برنامج بأنظمة تشغيل الهواتف الذكية التالية: أندرويد، آي أو إس، ويندوز فون 8.​​​​​​​









Trello

يقوم التطبيق بالمساعدة على إدراة الفريق وترتيب المهام على نظام أساسي واحد، عبر إنشاء البطاقات وإسناد المهام لأصحابها، ويعرض التطبيق مدى تقدم إنجاز المهام.

7. Flipboard

مع مرور الزمن والتقدم التكنولوجي أصبح هناك تدفق سريع للمعلومات عبر المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث أصبح من الصعب رؤية جميع الأخبار والمستجدات، لكن تطبيق Flipboard سهل الأمر. حيث يجمع هذا التطبيق أحدث وأروع القصص المتعلقة بالسوق و يبقيك على إطلاع بها، ومشاركة الصور ومواقع الويب الأخرى، هكذا تقضي وقتك بشكل منتج أكثر.





ومع جميع هذه التطبيقات وغيرها أصبح إنجاز العمل بإنتاجية أكثر يتم بسهولة ويوفر الكثير من الوقت والجهد للمستخدم، وكذلك تساعد هذه التطبيقات على خلق جو من العمل بطريقة مريحة تساعد الجميع على التواصل بيسر وكذلك تدوين جميع المهام والإنجازات دون نسيان والتركيز على الأولويات وتحقيق الأهداف.