"آبل" تعتزم توظيف 2000 عامل جديد في أمريكا

أعلنت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة "آبل" اعتزامها توظيف حوالي 2000 عامل جديد في مدينة سياتل الأميركية خلال السنوات الخمس المقبلة في إطار خطة التوسعات.

وقد وقعت الشركة التي تنتج الهاتف الذكي "آيفون" عقداً لتأجير مقر إداري على مساحة 660 ألف قدم مربع في حي "ساوث ليك يونيون" بمدينة سياتل.

سيضم المقر الجديد أكثر من 3000 موظف و سينتهي العمل في تجهيزه بنهاية العام الحالي.

وقالت "جيني دوركان" عمدة مدينة سياتل في بيان إن "الوظائف الجديدة تؤكد ما نعرفه بالفعل وهو أن لدينا أفضل مدينة وأفضل مواهب في أي مكان.. توسعات مقر "آبل" في سياتل هي نموذج آخر على فرصة النمو التي توجد أمام سكان سياتل والقوة الاقتصادية التي أصبحت مدينتنا تمثلها".