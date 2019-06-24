أحد مؤسسي فيسبوك: خطط العملة المشفرة للشركة “مخيفة”

يصف كريس هيوز، أحد مؤسسي Facebook، الذي أثار موجات في وقت سابق من هذا العام عندما دعا إلى تفكيك الشركة، خطط العملة المشفرة للشركة أنها “مخيفة” وحذر من أن هذا المسعى يمكن أن يجعل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أكثر قوة.

في مقال جديد نشر في الفاينانشيال تايمز، كشف هيوز عن مخاوفه بشأن “Libra”، العملة المشفرة المدعومة من فيسبوك والتي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يعارض هيوز فكرة أن Libra سيكون منصة “غير مركزية” ويجادل بأنه سيجعل في الواقع الفيسبوك (وشركائها في العملة) أكثر قوة.

وقال أن: “ما يسميه مؤيدو Libra “للامركزية” هو في الحقيقة تحول في السلطة من البنوك المركزية في العالم النامي إلى الشركات متعددة الجنسيات والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي”.

يقول هيوز كذلك إن Libra قد يؤدي إلى زعزعة استقرار نفس الاقتصادات الناشئة التي يقول فيسبوك إنها تحاول تمكينها.

يقول هيوز: “إذا كان عدد كافٍ من الناس يتاجرون بعملاتهم المحلية، فقد يهددون قدرة حكومات الأسواق الناشئة على التحكم في المعروض النقدي، ووسائل التبادل المحلية، وفي بعض الحالات، قدرتهم على فرض ضوابط على رأس المال”.