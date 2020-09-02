  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. آبل تعدل أسعار التطبيقات في متجرها السعودي بسبب ضريبة القيمة المضافة

آبل تعدل أسعار التطبيقات في متجرها السعودي بسبب ضريبة القيمة المضافة

منشور 02 أيلول / سبتمبر 2020 - 11:21
آبل تعدل أسعار التطبيقات في متجرها السعودي بسبب ضريبة القيمة المضافة
يأتي هذا التعديل من آبل بزيادة الأسعار لتحاكي الزيادة التي حصلت في ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات حيث تم رفعها من 5% إلى 15% بداية يوليو الماضي
أبرز العناوين
أجرت شركة آبل تعديلات على أسعار التطبيقات في عدد من دول العالم بينها المملكة العربية السعودية بسبب الضرائب الجديدة المطبقة فيها وذلك يشمل أسعار شراء التطبيقات وكذلك الشراء ضمنها كدفع الاشتراكات وشراء المحتويات والإضافات وغيرها.

أجرت شركة آبل تعديلات على أسعار التطبيقات في عدد من دول العالم بينها المملكة العربية السعودية بسبب الضرائب الجديدة المطبقة فيها وذلك يشمل أسعار شراء التطبيقات وكذلك الشراء ضمنها كدفع الاشتراكات وشراء المحتويات والإضافات وغيرها.

وشملت الزيادة عدة دول مثل تشيلي 19%، المكسيك 16%، المملكة العربية السعودية ارتفعت من 5 إلى 15%، تركيا 7.5% ضريبة الخدمات الرقمية إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة 18%.

وسيلاحظ المطورين التعديلات التي أجرتها آبل مباشرة في لوحة تحكم مبيعاتهم. كذلك هناك تعديلات في عدة دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة لإضافة ضرائب الخدمات الرقمية أو تخفيض ضريبة القيمة المضافة.

يأتي هذا التعديل من آبل بزيادة الأسعار لتحاكي الزيادة التي حصلت في ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات حيث تم رفعها من 5% إلى 15% بداية يوليو الماضي.

قريباً... ساعات "آبل" ستكون قادرة على التحكم بالسيارة وتعقب صحة ونوم مستخدميها
شركة أبل تعتزم إطلاق AirPods 3 العام المقبل

 

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...