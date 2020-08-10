آبل تقع في حرج شديد بعد استيرادها ملابس لموظفيها من شركة صينية تخضع لعقوبات أمريكية

وقعت "أبل" الأمريكية في حرج شديد، بعدما أظهرت سجلات للشحن أنها استوردت ملابس ليرتديها موظفو متاجرها، من شركة صينية تخضع لعقوبات من قبل واشنطن بسبب شبهات بتشغيل العمال بشكل قسري.

واستوردت شركة "أبل" الملابس من شركة في إقليم شينجيانغ غربي الصين، وذلك بعد أسبوع من تصريحات للرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك أمام الكونغرس الأميركي، قال فيها إنه "لن يتسامح مع العمل القسري أو العبودية الحديثة"، فيما يتعلق بالمنتجات الواردة إلى شركته بحسب سكاي نيوز.

وفرضت الإدارة الأميركية في يوليو عقوبات على شركة أقمشة صينية تتخذ من إقليم شينجيانغ مقرا لها، هي تلك التي تعاملت معها "أبل"، إلى جانب 10 شركات صينية أخرى، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ، بما في ذلك العمل القسري.



وقال متحدث باسم "أبل" إن الشركة لم تتأكد إن كان أي من مورديها يستخدم قطنا قادما من إقليم شينجيانغ، لكنه رفض التعليق على ما إذا كانوا قد استوردوا في السابق أي ملابس من هذا الإقليم، وفقما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، الاثنين.

ونفت الشركة الصينية اتهامات الانتهاكات بحق العمال، وقالت في بيان: "لم نستخدم العمل القسري مطلقا، ولن نستخدمه أبدا في أي مكان من شركاتنا"، وتعهدت بالطعن على إدراجها في قائمة العقوبات الأميركية.

وقبل شهر من إعلان العقوبات، أرسلت الشركة الصينية شحنة من قمصان نسائية إلى "متاجر أبل للبيع بالتجزئة" في كاليفورنيا، حسبما أظهرت قاعدة بيانات يديرها مزود معلومات للشحن العالمي.

وتزود الشركة الصينية العديد من شركات الملابس الأميركية الكبرى، بما في ذلك "باتاغونيا" و"نايكي" و"تومي هيلفيغر" بالملابس، لكن علاقة "أبل" بالشركة لم تخضع للكثير من التدقيق العام رغم أنها تمتد إلى سنوات.