  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. آلان في الإمارات... ليكزس جي إكس الجديدة

آلان في الإمارات... ليكزس جي إكس الجديدة

منشور 22 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 10:56
تم تزويد السيارة GX بمحرك V8 سعة 4.6 لتر، مما يولد طاقة أكثر من 300 حصان
يشتمل الإصدار الجديد على نوعين مختلفين، وتتراوح الأسعار من 250.000 درهم إلى 295000 درهم
أبرز العناوين
تتميز سيارة GX 2020 بواجهة أمامية أعيد تصميمها، والتي من الواضح أنها ستعزز القدرات على الطرق الوعرة

تمكنت ليكزس من عرض أحدث طراز لها في الإمارات قبل نهاية العام، حيث أعلنت شركة الفطيم الموزعة المحلية عن وصول سيارة GX الجديدة.

وتقوم الشركة المصنّعة بتسويق السيارة على أنها “مثال على التحسينات المناسبة للطرقات الوعرة”، والتي من المحتمل أن تحظى بشعبية كبيرة بين محبي العلامة التجارية.

وتتميز سيارة GX 2020 بواجهة أمامية أعيد تصميمها، والتي من الواضح أنها ستعزز القدرات على الطرق الوعرة، ولديها مجموعة جديدة كاملة من القطع الداخلية.

ومن ناحية المحرك، تم تزويد السيارة GX بمحرك V8 سعة 4.6 لتر، مما يولد طاقة أكثر من 300 حصان.

ويشتمل الإصدار الجديد على نوعين مختلفين، وتتراوح الأسعار من 250.000 درهم إلى 295000 درهم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

«تيسلا» تعتزم خفض أسعار سياراتها في الصين
ما هي أكثر السيارات أماناً في 2019؟

 

 

Via SyndiGate.info


© 2019 جميع الحقوق محفوظة. موقع سنيار

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...