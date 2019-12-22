آلان في الإمارات... ليكزس جي إكس الجديدة

تمكنت ليكزس من عرض أحدث طراز لها في الإمارات قبل نهاية العام، حيث أعلنت شركة الفطيم الموزعة المحلية عن وصول سيارة GX الجديدة.

وتقوم الشركة المصنّعة بتسويق السيارة على أنها “مثال على التحسينات المناسبة للطرقات الوعرة”، والتي من المحتمل أن تحظى بشعبية كبيرة بين محبي العلامة التجارية.

وتتميز سيارة GX 2020 بواجهة أمامية أعيد تصميمها، والتي من الواضح أنها ستعزز القدرات على الطرق الوعرة، ولديها مجموعة جديدة كاملة من القطع الداخلية.

ومن ناحية المحرك، تم تزويد السيارة GX بمحرك V8 سعة 4.6 لتر، مما يولد طاقة أكثر من 300 حصان.

ويشتمل الإصدار الجديد على نوعين مختلفين، وتتراوح الأسعار من 250.000 درهم إلى 295000 درهم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.